Albert Heijn doneert ruim 1,5 miljoen euro met stollenactie

ZAANDAM – Per verkochte kerststol in de decembermaand doneerde Albert 1 euro aan haar maatschappelijke partners het Nederlandse Rode Kruis, LINDA.foundation en Voedselbanken Nederland. Dit heeft een totaalbedrag van 1.637.176 euro opgeleverd.

Albert Heijn doneert dit bedrag in boodschappenkaarten aan de voedselhulpprogramma’s van de organisaties. De aangesloten organisaties zien een stijgende vraag naar voedselhulp in Nederland en de verwachting is dat dit in 2021 blijft toenemen.

"Het is onze ambitie om beter eten voor iedereen bereikbaar te maken”, stelt ceo Marit van Egmond. “In eerste instantie betekent dit natuurlijk een voedzame maaltijd op tafel kunnen zetten. Dat is helaas niet voor iedereen in Nederland vanzelfsprekend. Daarom werken we al jarenlang samen met onze maatschappelijke partners. Het resultaat is een prachtig bedrag waarmee we onze samenwerking ook in 2021 kracht bij zetten."

De maatschappelijk partners van Albert Heijn zijn erg dankbaar voor de bijdrage. Algemeen directeur Rode Kruis, Marieke van Schaik vertelt dat het ‘dankzij donaties zoals deze is dat we kunnen zorgen dat deze mensen ook nu de boodschappen kunnen doen die zij het hardst nodig hebben’. Jocelyn Nassenstein-Brouwer, directeur LINDA.foundation, zegt dat de extra steun goed te kunnen gebruiken, want ‘in deze moeilijke tijden maakt deze steun echt een verschil’. Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, noemt het resultaat ten slotte ‘spectaculair’. De actie overtreft volgens hem alle verwachtingen en Voedselbanken Nederland kan nu ‘alle 40.000 huishoudens die wij van voedsel voorzien een boodschappenkaart geven’.

Bron: Levensmiddelenkrant