Albert Heijn en Swisslog realiseren geautomatiseerd magazijn

ZAANDAM – Albert Heijn werkt samen met partner Swisslog, internationaal aanbieder van magazijnautomatisering en –software, aan een geautomatiseerd Home Shopping Center (HSC) in Barendrecht. In dit magazijn zal het grootste deel van de orderpicking worden geautomatiseerd. Het HSC opent in het najaar van 2023.

De boodschappenkratten in dit nieuwe magazijn worden machinaal gevuld door de slimme softwareoplossing van Swisslog. Dit systeem gebruikt robots en bakken om losse producten, zoals potten pindakaas en tubes tandpasta, op snelle wijze te verzamelen. De bijna 300 robots zullen het werk van de medewerkers een stuk lichter maken. "Samen met Albert Heijn hebben onze experts op het gebied van online boodschappen een unieke oplossing gecreëerd waarbij verschillende technologieën worden ingezet om een boodschappenkrat te vullen, te transporteren en te sorteren, aangestuurd door onze slimme SynQ software. De gekozen technologieën zijn geselecteerd op basis van de product- en orderstructuur van Albert Heijn. We zijn trots dat Swisslog dit mooie project mag uitvoeren”, aldus Dirk-Jan de Vos, head of sales bij Swisslog Benelux.



Duurzaam

Het nieuwe pand zal ruim 25.000 vierkante meter beslaan en is, naast innovatief, ook duurzaam. Het gebouw is volledig gasloos en krijgt het BREEAM-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) vanwege haar duurzame energieoplossingen zoals het gebruik van zonnepanelen, een energiezuinige koelcel en een warmtepomp voor de klimaatinstallatie in de kantoren. Vanuit het HSC gaat de supermarkt wekelijks 45.000 bestellingen bij klanten thuisbezorgen. Marit van Egmond, ceo bij Albert Heijn spreekt haar trots uit over deze grote stap. "In dit nieuwe Home Shop Center komen vernieuwing en duurzaamheid samen: twee thema's waar we bij Albert Heijn – vanuit onze missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ - groots op inzetten. We kijken uit naar de samenwerking met Swisslog. Met hun slimme automatiseringsoplossing maken we het werk efficiënter en lichter waarbij onze collega’s een cruciale rol blijven spelen in het verzorgen van de boodschappen voor onze klanten."



Bron: Levensmiddelenkrant