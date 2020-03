Albert Heijn mogelijk tussentijds gesloten om bij te vullen

Nieuwe brief Marit van Gemond aan klanten

ZAANDAM - Het kan zijn dat wij in sommige winkels overdag de deuren even sluiten om op een veilige manier de vakken te vullen. Daarnaast krijgen zorgmedewerkers voorrang op normale tijdstippen, mocht er een rij ontstaan. Dat zegt Marit van Egmond in een brief aan de Albert Heijn-consument.

In de brief bedankt de ceo ook alle medewerkers, partners en betrokken consumenten voor het harde werk van de afgelopen tijd. De hele brief is hier te lezen:

Beste klant,

Dit is de derde vrijdag dat ik u schrijf over de ontwikkelingen en hoe we daarmee omgaan bij Albert Heijn. Het is een uitzonderlijke periode, waarin maatregelen elkaar snel opvolgen en het dagelijks leven flink is veranderd. De situatie heeft ook veel impact op Albert Heijn, haar medewerkers en haar klanten. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u prettig en veilig uw boodschappen kunt doen, zo normaal mogelijk. Al zijn we er ons van bewust dat sommige producten, zoals pasta en toiletpapier, er niet altijd waren in de afgelopen week. Wij hopen op uw begrip.

Ik wil u graag bedanken voor alle tips en adviezen die we als Albert Heijn en ik ook persoonlijk per post, e-mail en via social media hebben ontvangen. We kunnen niet overal op reageren, maar stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Alle ideeën worden besproken en waar mogelijk ook uitgevoerd. We beoordelen elk idee op twee punten: draagt het bij aan veilig werken voor onze medewerkers en zorgt het ervoor dat iedereen prettig en veilig boodschappen kan doen bij Albert Heijn. Ik zou u willen vragen vooral met ons mee te blijven denken!

Voor onze medewerkers hebben wij afgelopen weken en dagen veel extra beschermingsmaatregelen genomen. Met meer dan 1000 winkels en meer dan 100.000 medewerkers zijn dit vaak grote aanpassingen. Ik wil graag een groot compliment maken aan onze partners. Zij hebben bijvoorbeeld geregeld dat binnen enkele dagen alle winkels voorzien zijn van plexiglas schermen bij de kassa’s en van oranje hesjes met aandacht voor de 1,5 meter afstand, voor onze mensen op de winkelvloer. Het grootste compliment wil ik echter aan u en onze medewerkers maken, want door het samen naleven van alle richtlijnen, maken we boodschappen doen voor iedereen veilig.

Het is goed om te weten dat alle veranderingen vaak om maatwerk vragen, afhankelijk van hoe groot de winkel is, de drukte en wanneer en hoe vaak er nieuwe goederen worden geleverd. Om u een beeld te geven: voor kleine winkels is dit ongeveer vier keer per dag, voor grote winkels soms wel vijftien keer. Het kan daarom zo zijn dat wij in sommige winkels overdag de deuren even sluiten om op een veilige manier de vakken te vullen. In de meeste winkels vragen wij u om met een winkelwagen boodschappen te doen, in bepaalde kleinere winkels gebruiken we de mandjes hiervoor. Soms is het nodig om het aantal klanten in de winkel te doseren, waarbij het mogelijk is dat u wordt gevraagd even buiten te wachten. Kortom, we doen er alles aan om veilig boodschappen doen mogelijk te maken.

Veel van uw suggesties hebben te maken met het ondersteunen van speciale groepen klanten bij het doen van boodschappen. Sinds maandag hebben we een speciaal boodschappenuurtje ingesteld voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Juist op een van die zeldzame, rustige momenten in onze winkels, namelijk voor onze normale openingstijd*. Dat is voor sommigen erg vroeg – ook dat liet u mij weten – maar we krijgen enorm veel positieve reacties. Klanten van boven de 70 jaar hebben zo de garantie dat zij rustig en veilig boodschappen kunnen doen.

Daarnaast bieden wij ook voor medewerkers van alle zorginstellingen in Nederland een oplossing: zij krijgen bij onze winkels voorrang mocht er een rij staan bij de ingang, zodat zij met de enorme werkdruk die ze nu hebben, gewoon zelf boodschappen kunnen doen op een voor hen geschikt moment. Voor mensen die zelf niet hun boodschappen kunnen doen, werken wij samen met vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij doen dan de boodschappen voor deze hulpbehoevende mensen. Ook ziet u dit weekend in onze winkels een gezamenlijke actie, waarbij u bij aankoop van Nederlandse tulpen het Rode Kruis direct steunt.

Op ah.nl/samen vindt u alle actuele informatie over veilig winkelen en suggesties om lekker en gezond te blijven koken en deze uitzonderlijke tijd goed met elkaar door te komen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat gezond en veilig boodschappen doen heel normaal is en blijft. Voor u, en voor onze medewerkers.

Ik eindig deze brief graag net als de vorige: zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Hartelijke groet,

Marit van Egmond

Algemeen directeur Albert Heijn