Albert Heijn nu ook elektrisch bevoorraad

ZAANDAM/MIDDENMEER – Peter Appel Transport heeft de eerste 100 procent elektrische grote vrachtwagen de weg op gestuurd voor Albert Heijn. Deze wordt onder andere ingezet voor leveringen aan Albert Heijn-winkels in binnensteden in de buurt van Zaandam.

‘Samen met DAF, Simon Loos, Peter Appel Transport en TNO testen we of we supermarkten kunnen bevoorraden met elektrische trucks’, schreef een woordvoerder van Albert Heijn op 10 mei 2019. Inmiddels is de stap gezet. Peter Appel stuurt de eerste elektrische DAF de weg op voor ‘de volgende fase in van de proeftuin met het elektrisch bevoorraden van Albert Heijn-supermarkten in binnensteden’, zoals het transportbedrijf het verwoord.

Emissievrij

Het voertuig wordt vooralsnog ingezet voor relatief korte ritten. In de praktijk worden maximaal drie winkels bevoorraad vanuit het dc van Albert Heijn in Zaandam. “Een proef met hybride trucks liep al”, vertelt woordvoerder Rachel Witsen van Peter Appel. “Er wordt voortdurend gemonitord. Zo is al veel verbeterd sinds de start van de proef voor emissievrij rijden in 2014.”

Voor het laden van de batterijen liet Albert Heijn de laadinfrastructuur in Zaandam verbeteren met onder andere een ‘ultra snellader’ van ontwikkelaar Heliox, geleverd door VDL. Daarmee is de gemiddelde laadtijd na een rit teruggebracht van 70 naar 35 minuten. Hoewel Albert Heijn en Peter Appel hiermee nu ook een primeur hebben, zou de elektrische ‘trekker’ er al in maart zijn geleverd wanneer het coronavirus niet zou zijn uitgebroken. Onderdelen uit Italië lieten op zich wachten, laat Witsen weten.

Hybride

Albert Heijn rijdt sinds februari 2019 al met twee soorten hybride trucks. Met de levering van deze eerste DAF CF Electric gaat de volgende fase in van de proeftuin met het elektrisch bevoorraden van Albert Heijn supermarkten in binnensteden.

De proeftuin met elektrische en plug-in hybride trucks die worden ingezet om Albert Heijn supermarkten in de binnenstad zero-emissie te beleveren wordt ondersteunt door het subsidieprogramma DKTI, dat staat voor Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport.

Simon Loos

De partners Albert Heijn, Peter Appel Transport, Simon Loos, DAF Trucks, TNO en toeleveranciers onderzoeken ook samen met een stedelijke klankbordgroep hoe binnensteden in de toekomst zoveel mogelijk emissievrij kunnen worden bevoorraad. Dus zonder schadelijke uitstoot van CO2, NOx en fijnstof en met zo min geluid. In het project is Peter Appel Transport naar zeggen een belangrijke partner bij het vaststellen van functionele en operationele vereisten en bij het testen van de voertuigen.

Bron: Levensmiddelenkrant