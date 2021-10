Albert Heijn presenteert nieuwe app voor een gezonde leefstijl

ZAANDAM – De app FoodFirst Leefstijl Coach biedt challenges, coaching, tips, adviezen en inspiratie op het gebied van gezond eten, bewegen, ontspannen en slapen en is ontwikkeld in samenwerking met experts op diverse gebieden.

Ceo Marit van Egmond zet al langer in op de gezondheid van haar klanten en ziet de nieuwe app als een volgende stap in het toegankelijk maken van een gezonde leefstijl: “Gezonde keuzes maken en volhouden is best lastig. FoodFirst Leefstijlcoach biedt relevante challenges voor jou persoonlijk – zoals meer groente eten, vaker een vegetarische maaltijd of bewuster omgaan met suiker – en verschillende tips om het vol te houden.”

Gratis

Koks, diëtisten, artsen, gedragswetenschappers en sportcoaches staan klaar om iedereen te coachen met motiverende video’s, leuke oefeningen, handige schema’s, slimme tips en gezonde recepten, laat de formule weten. Van Egmond: “Gezond eten is de basis voor een gezonde leefstijl. Met FoodFirst Leefstijlcoach helpen we je daarnaast ook met bewegen, slapen en ontspannen. Dat moet voor iedereen bereikbaar zijn.” De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Bron: Levensmiddelenkrant