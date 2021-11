Albert Heijn ziet af van DC Lutkemeerpolder

AMSTERDAM – Het beoogde distributiecentrum in de Lutkemeerpolder ten westen van Amsterdam-Osdorp komt er niet, laat een woordvoerder van de Zaanse keten weten aan Het Parool. Er was veel verzet tegen het DC op die locatie, omdat activisten de polder groen willen houden.

Het verzet uitte zich onder meer in het dichtlijmen van de deuren van achttien filialen van Albert Heijn in Amsterdam. De verzetsgroep ‘AH Must Go’ verwees hierbij naar de plannen om ‘een groot betonnen distributiecentrum te gaan bouwen in de kostbare Lutkemeerpolder’.

Andere locaties

De woordvoerder van Albert Heijn heeft de Amsterdamse krant verder laten weten dat de ‘reserveringsovereenkomst’ voor de grond – 5,5 hectare groot, het gaat dus niet om de hele polder – reeds een aantal weken geleden is opgezegd, en dat de formule op zoek is naar andere locaties, die ‘strategisch interessanter’ zouden zijn. Of de acties van de verzetsgroep een rol bij dit besluit hebben gespeeld laat de woordvoerder in het midden, blijkt uit Het Parool.

Bron: Levensmiddelenkrant