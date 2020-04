Aldi helpt met wijn zoeken

CULEMBURG – Aldi heeft op haar website de wijn-matchmaker geïntroduceerd. Hiermee wil de discounter het makkelijker maken om de juiste wijn te kiezen voor bij het eten of de borrel.

Na het beantwoorden van enkele vragen geeft Aldi een advies over de keuze van de wijn. Door een QR-code te scannen wordt de vragenlijst zichtbaar. Deze code is ook in de filialen te vinden bij het wijnschap. Vragen die worden gesteld gaan over welk soort wijn je zoekt, welke prijscategorie en over bij welk gerecht het wordt gedronken.



De wijn-matchmaker is ontwikkeld door Dirk Vanhorenbeeck, magister vini en verantwoordelijk voor de verantwoordelijk voor de wijnwereld bij Aldi.



Bron: Levensmiddelenkrant