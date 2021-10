Aldi opent kassaloze winkel in Utrecht

UTRECHT – Aldi opent in Utrecht begin 2022 een kassaloze winkel. Dit wordt de eerste testlocatie voor de Europese groep van Aldi Nord. In de winkel kunnen klanten alle producten van de discounter vinden maar hoeven ze niet voor de kassa te wachten om af te rekenen.

Jan Oostvogels, ceo Aldi Holding in Nederland: “Wij zijn zeer blij en vereerd met de keus voor Utrecht. De hoge digitaliseringsgraad van Nederland maakt dat we ervan overtuigd zijn hier het juiste klimaat te hebben om nieuwe technologieën als deze te testen.”

Automatische afgerekend

In de toekomstige winkel van ruim 500 vierkante meter worden boodschappen automatisch afgerekend met behulp van een speciale app en sensoren die registeren welke artikelen door de klant in de winkelwagen worden gelegd. De formule laat in het persbericht weten dat het systeem geen gebruik maakt van gezichtsherkenning, oogscans, vingerafdrukken of andere biometrische kenmerken. Enkel de bewegingen die klanten en de producten maken. De technologie die wordt gebruikt voor het systeem wordt ontwikkeld Trio Vision Ltd.

Uitvinder

De formule laat weten: “Als uitvinder van discount zijn we er trots op deze stap te zetten.” Daarnaast past het testen van het nieuwe concept past bij de huidige ontwikkelingen bij Aldi. Het is in lijn met de strategie om boodschappen zo eenvoudig mogelijk te maken, overal en door iedereen.

Bron: Levensmiddelenkrant