Alfa Brouwerij lanceert blond bier 75cl

THULL - De Alfa Brouwerij heeft vanaf 1 maart de 75cl fles Krachtig Dort – Blond Bier toegevoegd aan het assortiment. Dit naar aanleiding van het succes van de Limited Edition 75cl fles ter ere van het 150-jarig bestaan in 2020. Deze nieuwe verpakking heeft een stoere, krachtige en vernieuwende uitstraling, uiteraard met de vertrouwde smaak van Krachtig Dort, volgens Dortmunder brouwtraditie (7,5% alcohol).

De familiebrouwerij uit het Limburgse Thull doet niet graag concessies aan de authentieke familierecepturen, dus is er na constructief overleg besloten om een nieuwe verpakking toe te voegen aan het assortiment. Martijn Meens (5e generatie): “Sinds 1870 brouwen wij inmiddels al 5 generaties volgens traditionele familierecepturen. We blijven graag dicht bij onze roots en doen hier geen concessies aan. Het brouwen van Krachtig Dort is een complex en langzaam proces, waarin alle smaken optimaal gebalanceerd dienen te zijn. Na maandenlange rijping is een volmoutige smaak ontstaan, met een verfijnd hoparoma. Mooi om voor ons Blond Bier dan ook zo veel erkenning te krijgen vanuit internationale vakjury’s.”

Diepblauwe fles

Bij een nieuwe fles hoort een verfrissende, nieuwe uitstraling. Voortbordurend op de huidige Alfa Krachtig Dort stijl, is het ontwerpteam aan de slag gegaan met de diepblauwe kleur en de huidige naam. De geheel blauwe fles is uniek, opvallend en uitstekend voor de kwaliteit van het bier doordat de UV-straling wordt tegengehouden. Door de blauwe kleur kan deze fles goed voor langere tijd bewaard worden om bij speciale gelegenheden feestelijk te openen. Ook past deze uitstraling perfect in het productassortiment van Alfa Bier.

Trots op de nieuwste campagne, uit de hand van de 4e en 5e generatie Meens: “Ontketen de kracht van Blond!” De komende tijd volgen er nog diverse toevoegingen, zoals glaswerk en geschenkverpakkingen.

Bron: Levensmiddelenkrant