‘Alles bij Foodl draait om gemak en transparantie’

Onlinefoodmarktplaats groeit hard en de oprichters barsten van de ambitie

UTRECHT – Een onlinemarktplaats waar alle leveranciers van foodproducten en horecaprofessionals uit de foodservice samenkomen, zonder contractuele verplichtingen of talloze inlogmuren. Het bestond nog niet, zagen ondernemers Annemarie Blaauw en Gaby Westdorp, maar nu dus wel in de vorm van Foodl. “We horen heel graag wat we nog kunnen verbeteren”, aldus de oprichters.

“De horecaondernemer is al superdruk”, begint ondernemer Gaby Westdorp. “Waarom zou hij dan ook nog verschillende producten bij verschillende leveranciers moeten zoeken op verouderde pagina’s?” Westdorp werkte als marketeer bij verschillende grote fabrikanten en speelde een belangrijke rol bij het grootbrengen van ah.nl. Annemarie Blaauw, jarenlang in verschillende rollen actief bij Bidfood, zag de opkomst van platforms en een kans voor een marktplaats in foodservice. Samen richtten ze in 2019 Foodl op. “We willen foodprofessionals hetzelfde gemak bieden als consumenten op een site als bol.com. Het is eigenlijk raar dat het verschil nog zo groot is.”

Wat maakt Foodl dan zo anders?

Westdorp: “We vragen ons steeds af hoe het makkelijker en transparanter kan. Het resultaat is dat iedereen op Foodl de nettoverkoopprijzen van producten kan zien, zonder te hoeven inloggen. Dat is op dit moment uniek in de markt. Klanten kunnen daarnaast zonder contract bestellen. Er is alleen een KvK-nummer nodig en dat daarmee is Foodl de eerste binnen foodservice. Die openheid is de kern van Foodl en typeert ons. We faciliteren dan ook de directe connectie tussen leverancier en klant. Dat kan al heel simpel door op iedere productpagina een Whatsapp-deeplink te plaatsen.”

Blaauw: “We zetten een onlinemarktplaats neer voor horecaprofessionals. Of het nu barista’s, chefs, ondernemers of bartenders zijn: Foodl faciliteert directe handel. Er zijn geen complexe conditiestelsels. We verbinden zo vraag en aanbod op de meest makkelijke manier.”

‘We vragen ons steeds af of het makkelijker kan’

Westdorp: “Belangrijk: we faciliteren alles op één plek. Waar een chef nu voor commodities naar de groothandel gaat en voor vlees, vis en oesters steeds naar een andere leverancier, hebben wij een plek waar iedereen welkom is, zowel de grote A-merken als foodstart-ups en lokale leveranciers met bijzondere producten. Die noemen we bij Foodl parels. De laatstgenoemde komen onder andere vanuit een unieke samenwerking met Kitchen Republic, een leuke club die keukenruimte verhuurt aan foodstart-ups. Dit zijn zeven van de tien keer mensen uit de horeca die een platform zoeken voor hun producten. Die hoeven echt niet langer een eigen webshop te bouwen en onderhouden.”



Blaauw: “We gaan ook altijd in gesprek met een ondernemer om te kijken waar we kunnen helpen. Als een klant nog leveranciers of producten mist op Foodl zoeken wij uit hoe snel we die kunnen toevoegen, zodat hij ze op één plek kan terugvinden.”



Hoe werkt dat met producten en diensten op de lokale markt?

Westdorp: “We kunnen nu al artikelen aan regio’s verbinden. Dat is echt een toegevoegde waarde van Foodl. Als een start-up wil beginnen met alleen het centrum van Amsterdam als afzetgebied, dan kan dat. Vervolgens is groeien ook mogelijk. We zijn niet alleen een marktplaats, maar ook een netwerkorganisatie. We hebben veel contact met klanten en leveranciers en daarnaast ook met logistiek dienstverleners. Zo kunnen we een start-up perfect helpen met de uitbreiding naar een tweede stad, bijvoorbeeld door de ondernemer in contact te brengen met logistieke dienstverleners uit ons netwerk.”

Blaauw: “Juist de kleine foodleveranciers hebben een supergaaf assortiment. Ze zijn bijzonder en kunnen de horeca weer helpen zich te onderscheiden. Wij helpen dit soort partijen op onze beurt veel met vragen over assortiment, marketing en distributie, wat een samenwerking met Foodl voor hen interessant maakt. Wanneer je bij elkaar gaat zitten en er is interactie, ontstaat er echt waarde. We zien dan ook niemand als concurrent, maar heel veel partijen als potentiële samenwerkingspartner. Als je er open ingaat, vind je de juiste partners. Het wordt dan groter, beter en leuker. Dat zien we nu gebeuren en maakt het zo tof om aan Foodl te bouwen.”

Hoe is dat groeiproces gegaan voor jullie?

Westdorp: “We hebben zo’n 3000 artikelen van ongeveer 300 merken, groot en klein. Dat aantal groeit. We zijn begonnen in februari 2019, hebben een kantoor sinds maart, zijn gestart met de bouw van het platform in mei en zijn sinds november technisch live. Enkele leveranciers hebben ons aan hun klanten geïntroduceerd tijdens de Horecava in januari en zijn daar ons platform gaan promoten. Toen we zelf echt live gingen met onze campagne kwam de lockdown. We hebben deze tijd vooral besteed om door te ontwikkelen om nog relevanter te zijn wanneer de horeca weer open zou gaan. We hebben merken en producten aangesloten, gekeken hoe we relevanter konden worden en hebben de juiste filters ingebouwd. Alles draait immers om gemak en relevantie.”



Was de lockdown een tijd om naar binnen te keren voor interne optimalisatie?

Westdorp: “Naar binnen én naar buiten. We hebben het platform verbeterd, maar hebben ook veel leveranciers gesproken de afgelopen tijd. Dat bleek een magnetische werking te hebben, want zij zochten ook ons op, op zoek naar zoveel mogelijk kanalen om zichzelf na de lockdown kenbaar te kunnen maken. Zo zijn we heel snel gegroeid. Er staat nog steeds een wachtrij. Op dit moment bevinden geïnteresseerde leveranciers zich in verschillende fases van ons proces. Sommige hoeven enkel productafbeeldingen toe te voegen en anderen zitten in de oriëntatiefase en denken na over hun rol op een platform. Dat kan wennen zijn, maar we helpen met die acclimatisatie.”

‘Als je er open ingaat, vind je de juiste partners’

Blaauw: “De digitalisering is ook bij leveranciers flink toegenomen de afgelopen tijd. Voor veel leveranciers en groothandels is de omzet drastisch gedaald, dus is het niet gek dat ze nieuwe afzetkanalen en nieuwe creatieve manieren zoeken. Veel professionals hebben kunnen testen hoe Foodl werkt. De lockdown is voor de horeca heel vervelend en voor de consument ook, maar het heeft zo gelukkig ook een positieve invloed gehad.”

Westdorp: “Voor ons is alles versneld. De digitale transformatie is duidelijk aan de gang, waardoor we meer leveranciers hebben kunnen aansluiten en meer verbeteringen hebben doorgevoerd. Mensen zien het belang van digitaal meer in.”



Jullie hebben het over feedback en verbeteringen. Wat voor reacties krijgen jullie zoal terug?

Blaauw: “De aangesloten groep is heel gemixt, van de grotere A-merken tot foodstart-ups en lokale leveranciers. Allemaal vinden ze Foodl een uniek verhaal. Verder zie je verschil in behoefte. Grote partijen vinden openheid in de samenwerking fijn. Ze kunnen assortiment, prijzen, minimale orderwaarde en de hele logistieke invulling zelf bepalen. Ook de openheid in data is uniek. Zo runt men eigenlijk een eigen verkoopkanaal op Foodl en waar nodig helpen wij. Kleinere partijen helpen we veel met het vergroten van hun afzetkanaal of we helpen ze op een andere manier.”



Hoe kijk je naar concurrentie?

Westdorp: “Eigenlijk hebben we niet echt concurrentie. Foodl is enig in z’n soort, want onze werkwijze in combinatie met onze laagdrempelige voorwaarden bestaat elders niet. En zeker groothandels hebben een eigen rol op ons platform. Zij vinden Foodl interessant om hun rol op het gebied van platformlogistiek te onderzoeken”

Blaauw: “Bidfood is een van onze partners in de logistieke dienstverlening, maar biedt ook een assortiment eigenmerkproducten aan op ons platform. Alle groothandels zijn welkom. Foodl is open en transparant. Wij geloven niet in exclusiviteit. Dat is niet alleen bijzonder, maar ook wennen voor sommige partijen die hier binnenkomen. Door de open sfeer ging de cfo van een groot bedrijf hier bijvoorbeeld spontaan koffie ronddelen. Dat hoefde hij niet te doen, maar het zegt wel iets. Als er geen fit is, is het ook prima, dan praten we een andere keer verder of zoek je een andere partner.”

‘Uit feedback haal je waardevolle inzichten’

Westdorp: “In de praktijk zien we ze vaak later wel weer terug, wat superleuk is.”

Blaauw: “Binnen een bedrijf werken altijd mensen die zien dat platformen en marktplaatsen de toekomst hebben. Dat kost soms tijd. Dan komt een bedrijf een later moment vanzelf terug en kun je een goede match vinden. We maken het klein, gaan testen en werkt het niet, dan gaan we het anders doen. We zijn in die zin echt een start-up. Door meer te testen leren we ook veel meer.”





Hoe groot willen jullie worden?

Blaauw: “Dat we klein zijn is juist een voordeel. We zijn snel en flexibel. We bepalen het commercieel beleid en kunnen makkelijk bijsturen. Als je uit een groot bedrijf komt, kan dat op sommige vlakken echt een verademing zijn. We zijn met ons team erop gebrand hier een megasucces van te maken. We geloven dat de markt hier klaar voor is. Iedereen ziet de opkomst van platformen in verschillende sectoren. Dat ziet de consument en daar is nu ruimte voor en behoefte aan in de horeca. We werken hard en merken bij ons netwerk, van ondernemers tot chefs die we spreken, dat het een succes gaat worden. Dat kost tijd, want een marktplaats bouwen kost nu eenmaal tijd.”

Westdorp: “We waren al blij met de eerste versie van het platform waar je producten in je mandje kon plaatsen. Van daaruit zijn we continu gaan verbeteren. Inmiddels hebben we heel duidelijk op de homepage wat onze usp’s zijn, welk assortiment we hebben, er is een promotiepagina met actieproducten en je kunt scherp zien wat de nieuwste producten zijn. Daar zit steeds verbetering in.”

Blaauw: “Ook de flow is verbeterd. We krijgen terug welke merken onze klanten willen hebben, daar gaan we dan achteraan, waardoor het assortiment breder en dieper is geworden. Uit feedback haal je de meeste waardevolle inzichten.”

Westdorp: “We zijn zelf veel in Amsterdam geweest om te praten met ondernemers en chefs en gaan nu weer volle bak in gesprek.”

Blaauw: “Dankzij ons netwerk en de partners krijgen we vragen zo beantwoord, dat helpt echt. Mensen vinden het ook gewoon gaaf. Als je vernieuwing en innovatie wil bij een corporate is het veel makkelijker je bij ons aan te sluiten, dan dat je dat binnen je eigen organisatie gaat opzetten. Foodl is een soort proeftuin en wij hebben de leukste baan van Nederland. Het is al zo tof dat we iets nieuws aan het bouwen zijn. Als de reacties dan ook nog eens positief zijn, is dat extra leuk.”

Westdorp: “We staan echt in dienst van de horecaondernemer. We gaan heel graag in gesprek om te horen wat we wel en niet goed doen. Daar leren we het meeste van. Het heeft namelijk geen zin om hier een blauwdruk te maken van een platform en het dan te lanceren. Test and learn door middel van samenwerking werkt veel beter.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops