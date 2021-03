Ambities Bol.com naar boven bijgesteld

Webshopgigant draait ijzersterk vierde kwartaal

ZAANDAM – Door de goede resultaten van bol.com heeft moederconcern Ahold Delhaize nieuwe targets gesteld. De omzet van bol.com is als gevolg van de coronamaatregelen namelijk omhoog geschoten in het vierde kwartaal. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers. De omzetstijging bedroeg maar liefst 69,6 procent in de laatste drie maanden van 2020.

De totale onlineverkopen van Ahold Delhaize namen in Q4 met 84 procent toe, wat voor een groot deel veroorzaakt werd door de omzetstijging van een kleine 70 procent die bol.com boekte in Nederland en België. In totaal groeide de omzet van het moederbedrijf tot 7,6 miljard euro, veel hoger dan het doel dat Ahold Delhaize op 7 miljard euro had gezet. De bijdrage van bol.com bedroeg 4,3 miljard euro, ook veel hoger dan het oorspronkelijke doel van 3,5 miljard euro. Beide doelstellingen waren overigens pas voor 2021 ingeschat. De nieuwe target voor de webshop ligt daarom nu op 5 miljard euro in 2021.

De totale omzet van Ahold Delhaize steeg in het vierde kwartaal met 12,8 procent tot 18,6 miljard. Ruim de helft van de omzet en de winst van Ahold Delhaize is in de Verenigde Staten behaald, deze werd echter gedempt door de lage koers van de Amerikaanse dollar. Zo was de omzetstijging gerekend in dollars toegenomen met 18,7 procent, omgerekend naar euro’s was dit niet meer 10,2 procent. De winst die het concern haalde was mede te danken aan het sterke resultaat dat Albert Heijn boekte. Per land gaf het concern geen cijfers, maar de Europese omzet steeg met een kleine 17 procent. Onlangs boekte de formule in Nederland nog een belangrijk succes door bijna de helft van alle Deen-filialen over te nemen.

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.