Arla Foods Nederland: 2021 was sterk jaar

NIJKERK – Ondanks corona en de hoge inflatie wist Arla Foods Nederland een volumegroei van 8,4 procent in strategische merken te behalen. Het marktaandeel in Nederland groeide van 9,9 procent in 2020 naar 10,9 procent in 2021.

De zuivelcoöperatie laat weten dat de groei ondersteund wordt door ‘positieve erkenning van klanten’ en dat Arla door haar retailpartners het afgelopen jaar opnieuw gekozen werd tot nummer één leverancier in het klanttevredenheidsonderzoek van Advantage Group. Opvallend was de forse omzetgroei online van Arla Foods Nederland. Ten opzichte van 2020 groeiden de online activiteiten met ruim 50 procent.

Sterke groei

De omzet van moedermerk Arla groeide in 2021 met 13,1 procent ten opzichte van 2020. Deze groei werd gedreven door de groei van alle submerken: Arla biologisch groeide met 6 procent, Arla skyr met 29,4 procent en Arla Lactofree met 12 procent. Ook de introductie van klimaatneutraal zuivel kende positieve cijfers, net als de Melkunie-concepten Protein (18,8 procent) en Breaker (40,1 procent). Het merk Starbucks kende eveneens een sterk jaar, want de omzet steeg met 26,9 procent ten opzichte van 2020. Lurpak tenslotte groeide met 42,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Buitenland

De goede omzetcijfers waren ook te vinden in het buitenland. De omzet in het marktcluster Nederland, België en Frankrijk bedroeg 360 miljoen euro in 2021, tegenover 336 miljoen euro in 2020. De volumegroei van de strategische merken in Nederland, België en Frankrijk bedroeg 8,4 procent. En ook wereldwijd groeide Arla Foods: de groepsomzet over 2021 steeg naar 11,2 miljard euro (tegenover 10,6 miljard euro in 2020 en 10,5 miljard euro in 2019).

Verwachtingen

Inflatie en volatiliteit zullen tot ver in het huidige jaar impact hebben op de activiteiten van Arla, verwacht de zuivelcoöperatie, die voorts aangeeft dat ‘de impact op het consumentengedrag van aanhoudende marktvolatiliteit en hoge inflatie moeilijk te voorspellen is’. Arla Foods verwacht een vertraging van de merkgroei en een groepsomzet van tussen de 11,8 en 12,4 miljard euro in 2022. Het nettowinstaandeel zal naar verwachting tussen de 2,8 en 3,2 procent liggen.

Biologische zuivel

Arla Foods Nederland zal in 2022 inzetten op verdere groei van biologische zuivel en verduurzaming van de hele keten. Daarnaast zal de coöperatie zich gaan focussen op de groei van e-commerce en kanaalontwikkeling. Daartoe is het e-commerceteam versterkt en Arla Foods heeft dan ook de verwachting in 2022 harder te groeien dan de (online) markt. Komend jaar gaat het om maximaal aanwezig zijn, in beschikbaarheid, zichtbaarheid en vindbaarheid, zo besluit Arla Foods Nederland.

