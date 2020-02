Arla Foods Nederland ziet omzet stijgen

NIJKERK - Arla Foods Nederland heeft vorig jaar haar omzet met 5,2 procent zien stijgen. Volgens het bedrijf is dat te danken aan "de focus op groeisegmenten, innovaties en duurzaamheid."

De merken Arla Biologisch, Arla Lactofree, Melkunie Protein, Melkunie Breaker en Starbucks zorgden voor een groei in omzet.

Jubileum

Arla Foods Nederland vierde in 2019 jaar tienjarig-jubileum. Arla is naar eigen zeggen marktleider in biologische zuivel, lactosevrije zuivel en ijskoffie. Het marktaandeel van Arla Foods in Nederland groeide dan ook van 11 procent in 2018, naar 11,5 procent vorig jaar. Het merk Arla liet in 2019 een groei in omzet zien van 8,5 procent en het merk Melkunie 7,9 procent.

Internationaal

Ook internationaal groeide Arla Foods in 2019. De groepsomzet steeg naar 10,5 miljard euro, waar dat het het jaar daarvoor nog 10,4 miljard euro bedroeg en 10,3 miljard euro in 2017. Dit is het gevolg van de sterke groei (5,1 procent) in de wereldwijde verkoop van merkproducten, die nauw aansluiten op de behoeften van consumenten.

2020

Arla Foods zal in dit jaar een investering van 12 miljoen euro doen in de fabriek in Nijkerk. Daarmee moet de fabriek in de toekomst beter kunnen inspelen op de toenemende vraag naar zuivelproducten. Daarnaast zal het bedrijf 619 miljoen euro investeren in grote projecten om de capaciteit in groeisectoren, zoals melkpoeder voor de internationale markten, uit te breiden.

Bron: Levensmiddelenkrant