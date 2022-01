Arla Foods verhoogt CO2-reductiedoelstelling

NIJKERK – De internationale zuivelcoöperatie heeft plannen voor fossielvrije vrachtwagens, groene stroom en energiezuinige oplossingen om de CO2-reductiedoelstelling te verhogen van 30 naar 63 procent. De nieuwe doelstelling voor 2030 is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief, dat oordeelt dat het ‘consistent is met de reducties die vereist zijn om de mondiale opwarming tot 1,5 °C te beperken’.

Arla verminderde tussen 2015 en 2020 de uitstoot van haar activiteiten al met 24 procent, en deze nieuwe doelstelling is een verdubbeling van de eerdere (30 procent reductie voor de interne waardeketen), laat de coöperatie weten in een persbericht.

Reductieplannen

De reductieplannen bestaan uit de overgang naar fossielvrije brandstoffen voor de volledige vloot melktankwagens en distributievrachtwagens, een verschuiving naar hernieuwbare stroom en energiezuinige oplossingen voor de productievestigingen en kantoren van het bedrijf. De CO2-doelstelling op boerderijniveau, die in 2019 werd opgesteld, blijft ongewijzigd op 30 procent per kilogram rauwe melk. ‘De doelstelling voor de melkveehouderijen is een cruciale factor in de totale verbintenis van Arla Foods aan het 1,5 °C-doel’, aldus de zuivelcoöperatie.

Belangrijk investeringsgebied

Arla Foods geeft aan dat haar doelstelling voor 2030 is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi), en dat het daarmee een van de 61 voedsel- en drankverwerkers en een van de eerste zuivelcoöperaties in de wereld is. ‘Duurzaamheid is een belangrijk investeringsgebied’, aldus de cooperatie, die ‘bereid is haar totale investeringen met 40 procent te verhogen tot 4 miljard euro’.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops