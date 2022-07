Asda houdt klanten aan boord met budgettips en goedkope kindermaaltijden

LEEDS – Het inkomensonderzoek van Britse supermarktketen Asda onthult een recorddaling van het gemiddelde besteedbaar inkomen van Britse gezinnen in juni van £ 43,95 (€ 52,45) per week, vergeleken met dezelfde periode in 2021.

De kosten voor levensonderhoud zijn 11 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat de gezinnen gemiddeld £ 43,95 (€ 52,45) per week, dat is £ 175,80 (€ 209,80) per maand, minder te besteden hebben als alle kosten voor levensonderhoud zijn betaald. Voor 20 procent van de Britse huishoudens betekent de daling zelfs een ‘negatief besteedbaar inkomen’, wat resulteert in een tekort van £ 60,- (€ 71,58) per week.

Maaltijd voor £ 1

Om de gezinnen met lagere inkomens tegemoet te komen biedt Asda tijdens de zomervakantie kindermaaltijden aan voor £ 1. Met de start van de zomervakantie in het noorden van het Verenigd Koninkrijk hebben de Asda-restaurants deze maand al meer dan 11.000 maaltijden verkocht.

Daarnaast heeft Asda de ‘Essential Living Hub’ gelanceerd; een online omgeving waar klanten naast bespaar-, kook- en budgetteertips, tips kunnen vinden over de kinderen gratis vermaken of uit eten te gaan zonder hiervoor te hoeven betalen.

Nederland

Ook in Nederland speelt de dalende koopkracht een rol. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) verwacht dat één op de drie Nederlandse huishoudens moeite zal hebben om de begroting rond te krijgen.

Bron: Levensmiddelenkrant