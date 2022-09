Column

Het vakantiegeld is inmiddels in bezit van Zuid-Europese kroegeigenaren en toen we terugkwamen van deze welverdiende vakantie kregen we het bericht van onze (absurd veel verdienende) energieleverancier dat we 3 à 4 keer meer gaan betalen voor onze energie. Gekoppeld aan de enorme prijsstijgingen in andere sectoren wordt het een pittig najaar voor velen. De eindjes aan elkaar knopen en de tering naar de nering zetten.

Met deze feiten in het achterhoofd ben ik benieuwd naar de actie en reactie van alle spelers in de foodsector.

De privatelabel-afdelingen bij retailers zullen toch wel op volle toeren draaien nu. Creativiteit, productinnovaties en line extensions ! Rammelen maar. De consument gaat op de kleintjes letten en dus kansen te over.

De A-merkfabrikanten zullen druk in de weer zijn met de prijsafstanden tussen hun producten en de producten die verkocht worden onder eigen merk – wetende dat de kwaliteit productintrinsiek niet of nauwelijks verschilt. Alleen maar de gebruikelijke 1+1-acties zijn leuk voor de korte termijn en geven enkel weer dat we niks anders te verzinnen hebben.



Happy met een weekje een fijne plus in marktaandeel. Maar afdeling finance zit te piepen, supplychain is over de rooie en het brengt niets structureels. Dus ook hier wordt creativiteit en leiderschap gevraagd. Wat mij betreft met de belangrijkste vraag: hoe brengen we het absurde prijsverschil naar een acceptabel niveau? Ben benieuwd hoe de big boys dit gaan fixen.

Ook het management van de supermarktorganisaties zijn aan de beurt. Zij pretenderen maar al te vaak dat ze onderscheidend vermogen bieden en helemaal afgestemd zijn op hun klanten en klantenprofielen. Nou, geloof me, beste dames en heren, met dat onderscheidend vermogen valt het reuze mee! Doe zelf weer eens een winkelrondje, haal de signing van de schappen en zoek de verschillen… Maar de consument-in-het-nauw maakt rare sprongen. Die gaat bewuster winkelen. Die moet leven en overleven. Dus waarom voor jou kiezen? Ben benieuwd waar ik écht veranderingen zie, waar zaken écht anders aangepakt worden.

Zelfs in het – relatief makkelijkere – gedeelte van dit jaar ging het nog niet zo best. Met een gemiddelde prijsverhoging van zo’n 9 procent en een omzettoename die nog geen 2 procent bedraagt, is het in de foodretail tot nu toe belabberd dit jaar. Dat betekent actie in de directiekamers en bij de managementteams.



Welke slimme retailer gaat de consument écht helpen?

Bijvoorbeeld door ze te laten kopen wat ze vandaag opeten. Niet meer, niet minder. Elke dag vers én geen verspilling, daar is de noodlijdende consument mee geholpen. Misschien is gesneden brood aanbieden per sneetje wel te ver gezocht, maar laat het een idee in de goede richting zijn. Zelfs een halfje is voor alleenstaanden al teveel. De helft wordt in het beste geval thuis in de groenbak gekieperd.



Geen stickers met ‘30% korting’ op producten die vandaag de laatste dag van de houdbaarheid hebben behaald, maar gewoon GRATIS in een koeling achter de kassa leggen. Scheelt enorm veel personeelskosten, tijd en derving (want ze worden toch niet verkocht) en maakt een enorme sympathieke indruk op je klanten.

Rob van Herpen is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’