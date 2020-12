Bier&cO en fritz-kola verlengen samenwerking

AMSTERDAM - Bier&cO en fritz-kola hebben hun samenwerking, die in 2008 begon, verlengd. De Duitse maker van craft soda’s bereikt met behulp van Bier&cO cafés, restaurants, retailers en gespecialiseerde drankenwinkeliers in Nederland.

Bas Besselink, sales en marketing manager van Bier&cO, zegt dat het bedrijf op zoek was naar een kleinschalig en onafhankelijk gemaakte frisdrank met een goed verhaal en een herkenbaar gezicht. Dit werd gevonden in fritz-kola. Besselink: “Het voelt goed dat, ruim tien jaar later, Bier&cO zich in de ogen van fritz-kola heeft bewezen als een betrouwbare partner waarmee de Nederlandse markt optimaal bediend wordt. Daarbij herkennen wij elkaar in waarden als duurzaamheid en het belang van een persoonlijke relatie. Onze missie en visie sluiten nauw op elkaar aan, en komen samen in het idee ‘dare to drink different’.”

Mirco Wolf Wiegert, mede-oprichter en CEO van fritz-kola: “We zien er naar uit om de samenwerking met Bier&cO te verlengen. We delen de passie en de drang om op een duurzame manier te werken en willen dit in de nabije toekomst nog verder uitbouwen. De samenwerking is sinds het begin in 2008 al sterker geworden, en we kunnen beide met trots terugkijken op wat we gezamenlijk hebben bereikt.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops