Bijzondere kazen van eigen bodem bij Albert Heijn in het schap

ZAANDAM - Albert Heijn voegt meer lokale producten toe aan de Streeckgenotenreeks. Onlangs kwamen er veertien nieuwe kaasproducten bij en de Zaanse super is de samenwerking aangegaan met negen nieuwe kaasmakers.

“De korte keten, van de boer tot op het bord, wordt steeds populairder”, ziet de Zaanse supermarktketen. De formule haalt producten van zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig is. Ze werkt samen met 86 lokale slagers, bakkers en kaasmakers onder de naam Streeckgenoten, tezamen goed voor meer dan 250 Streeckgenotenproducten. Het assortiment onder die naam bestaat uit lokale specialiteiten, ‘de trots uit de streek’, volgens Albert Heijn. Onlangs is het aanbod verder uitgebreid, met onder andere de buffelmozzarella van Nederlandse buffelzuivel van de Limburgse kaasmaker Tebben.

Buffelmozzarella uit Limburg

De mozzarella uit Limburg ligt nu bij ruim 600 Albert Heijn-winkels.

De melk is afkomstig van buffels die grazen rondom Venlo, dicht bij de kaasmakerij. De broers Wouter en Sjaak zijn de derde generatie Tebben kaasmakers en maken de buffelmozzarella, die een zachtromige karakteristieke buffelsmaak heeft. Naast de bollen kaas hebben de broers nu ook kleine bolletjes ontwikkeld, bocconcini. “Ideaal voor een salade, op de borrelplank, door een pasta of op de pizza”, meldt Albert Heijn.

Uitbreiding

Het kaasassortiment wordt verder uitgebreid met onder andere de volgende kazen: brie uit Alphen, Brabantse truffelkaas, Brabantse blauwaderkaas. Utrechts rood, Fryske jong belegen plak, Stolwijker belegen plak en Friese Riperkrite Tsiis plak.

Hans Boot begon zich een aantal jaren geleden met twee vrienden te verdiepen in het maken van kaas. Ze verdeelden het werk en hebben nu allen hun eigen specialisme. Boots specialisme is het kaasmaken. Na experimenteren met verschillende smaken en soorten kwam hij op bierkaas. De kaas wordt gewassen met Mordicus speciaalbier en gekeerd, zodat een natuurkorst ontstaat zoals bij Franse kaas. Naast de Bierkaas heeft Boot nog een bijzondere kaas: Double Dutch. Deze kaas is voor de helft Goudse kaas van koemelk en de andere helft is van geitenkaas. Dit wordt gescheiden door een zwarte aslaag, zodat de twee kazen niet in elkaar overlopen.

De plakken geitenkaas met Italiaanse kruiden van Piet den Hertog uit Ouddorp worden op een zorgboerderij gemaakt. “Kaas met een goed gevoel”, aldus de formule. De Riperkrite Tsiis is een Friese specialiteit van kaasboerderij de Deelen Hendrika en Sietse. Deze kruidenkaas is echte Fries en dankt zijn naam aan De Ripen, een natuurgebied waar de koeien vlak bij grazen. Albert Heijn: “Een ruig gebied met een unieke plantengroei, waar de wind het voor het zeggen heeft. Dat karakter komt ook terug in deze specialiteit.”

Plantaardige zuivel

Albert Heijn speelt in op het groeiende aantal flexitariërs en zet er daarom ook op in om het assortiment met vegetarische, vegan en plantaardige producten te verdubbelen. Momenteel hebben ze naar eigen zeggen de grootste keuze in vega en vegan. Toch zien ze de vraag steeds verder toenemen. Dit najaar voegen ze zeventig eigenmerkproducten aan het assortiment toe. Dit loopt uiteen van ontbijt en lunch tot aan het diner.

Beter voor Koe, Natuur en Boer

Met het Beter voor Koe, Natuur en Boer-programma zet de supermarkt een stap in het verduurzamen van zuivel en kaas. Momenteel nemen er ruim 300 melkveehouders deel aan het programma, dat is opgezet om ervoor te zorgen dat koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn. Voor de koe betekent dit dat het aantal koeien in evenwicht is met het aantal hectares grasland en dat er aan het comfort van de dieren wordt gedacht. Voor de natuur is een uniek bodemprogramma opgezet om de biodiversiteit te bevorderen.

Daarnaast worden er insectenkasten en bijenkasten geplaatst voor natuurlijke bestuiving. Tot slot krijgen de boeren een extra vergoeding die zij kunnen gebruiken voor groene stroom en investeren in duurzame initiatieven en dierenwelzijn.

Samenwerking Zaanse Hoeve

Albert Heijn gaat het programma uitbreiden met ongeveer 150 melkveehouders die kaas en zuivel leveren van het eigen merk Zaanse Hoeve. In samenwerking met zuivelleverancier Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk werkt de marktleider aan verdere verduurzaming en uitbreiding van het zuivel- en kaasschap via het Beter voorprogramma. De nieuw aangesloten groep melkveehouders die melk voor Zaanse Hoeve-producten leveren, zetten de eerste stappen in het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma en ontvangen 3 cent per liter melk bovenop de prijs van weidemelk. Bij een volgende stap zullen deze nieuwe melkveehouders volledig aansluiten bij het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma van Albert Heijn en ontvangen zij 5 cent per liter. In het Beter voor-programma wordt gewerkt met contracten voor onbepaalde termijn.

Plasticreductie

De blauwe formule zet ook stappen om plasticgebruik te verminderen. Zo bespaarde ze de afgelopen drie jaar ruim zeven miljoen kilo plastic verpakkingsmateriaal door geen, minder of andere soorten materiaal te gebruiken. Vanaf nu hebben de verpakkingen van plakken kaas van de versafdeling minder plastic. Ruim honderd kaasverpakkingen zijn aangepast, wat neerkomt op een plasticreductie van 200.000 kilo per jaar.

Waarom Streeckgenoten?

‘Streeck’ is de ouderwetse spelling van ‘uit de streek’. Het is een knipoog naar originele, traditionele recepten van vroeger. ‘Genoten’ refereert aan het woord ‘genieten’. Ook te herleiden naar een genootschap van ambachtslieden met producten uit een bepaalde streek en genieten van streekproducten. Met de ‘Streeckgenoot’ wordt de persoon bedoeld die het product maakt.



Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.