'Bloom gin ready to serve spreekt een nieuwe doelgroep aan'

Disaronno International verovert schappen met mixdranken in fles

AMSTERDAM - Disaronno International gaat met de mixdranken Gin ‘ready to serve’ van het merk Bloom het verschil maken. De fabrikant ervaart veel concurrentie in het schap van mixdranken, maar de gestylede flessen spreken echter een ander publiek aan dan blikjes. Dat zegt Rob van Egmond, sales manager Nederland bij het bedrijf. “Een glazen fles biedt meerwaarde en heeft een goede winstmarge. Voor velen is het moeilijk om een goede cocktail te maken. Dit is een perfecte beleving, met altijd de goede verhoudingen en smaak.” Van Egmond en Elaine Maher, global brand director bij Quintessential Brands, vertellen meer over het product.

Sinds twee jaar worden de flessen (275 ml), verkrijgbaar in de varianten Gin & Tonic en Gin & Rose Lemonade, verkocht in meerdere Nederlandse supermarkten, en zijn daarmee in de top tien qua omzet gekomen. Een verschil tussen Bloom Gin ‘ready to serve’ en een zelfgemaakte gin-cocktail is er niet, volgens het bedrijf.

Maher: “De magie van dit product is alsof je het zelf gemaakt hebt.” Van Egmond voegt hieraan toe: “Het grootste gevaar van zelf cocktails maken, is dat niet de juiste verhoudingen worden aangehouden. Daar gaat het thuis vaak verkeerd. Als oplossing komen we met ‘ready to serve’-cocktails, met een ideale mix van 6,5 procent alcohol. Uit onderzoek blijkt dit percentage het meest geliefd.”

Het product is zo natuurlijk mogelijk gemaakt, door er geen kunstmatige smaakstoffen aan toe te voegen. Het is daarnaast vegan, koosjer en glutenvrij. “Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis gebleven, waardoor de alcoholconsumptie naar thuis is verschoven, en ook daar wil de consument een goede cocktail drinken”, beaamt Maher.

Ready to serve

De ‘ready to serve’-producten hoeven enkel in een glas geschonken te worden, waarna ze direct gereed zijn voor consumptie. Dit in tegenstelling tot de mixdrankjes in blik, wat de fabrikant ‘ready to drink’ noemt. Hoewel de ‘ready to serve’-producten niet meer gemixt hoeven te worden, ontbreekt het niet aan beleving. Van Egmond: “Gindrinkers houden van de elementen eromheen. Na het inschenken in een glas met ijs kun je het afmaken met een aardbei of framboos, of voor de gin-tonic citroen of limoen. Dat is een heel verschil met mixdrankjes in blik. Dat wordt direct geconsumeerd, waardoor er minder beleving is.”

Trends

Maher vertelt dat consumenten altijd op zoek zijn naar nieuwe producten en die graag proberen. Voor Bloom is het daarom belangrijk om trends in de gaten te houden en daarop in te spelen. “Als we kijken naar de nieuwe alcoholvariant met de smaak ‘Passionfruit & Vanilla Blossom’, dan bevat deze koolzuurhoudend water in plaats van tonic, wat aansluit op de vraag naar minder calorieën. Op die manier heeft het drankje een heerlijke smaak, maar met minder calorieën. We bekijken ook welke alcoholische dranken populair zijn. Een voorbeeld daarvan is de Pornstar Martini. Daarom hebben we gekozen voor passievrucht. Consumenten krijgen er een exotisch gevoel bij.”

De tweede introductie ‘Zero alcohol sparkling raspberry’ van Bloom is alcoholvrij en richt zich op de consument die bewuster leeft, maar wel een alternatief zoekt voor een alcoholhoudende drank. “De Bloom 0,0% ‘ready to serve’-producten zijn een goed alternatief voor frisdranken”, zegt Maher. Daarom kunnen we volgens haar opvallend genoeg in de toekomst wellicht meer alcoholvrije dranken verwachten van het ginmerk. “Als de consument dat wil, gebeurt dat.”

Team

Het team achter Bloom bestaat voornamelijk uit vrouwen. Het idee is ‘door vrouwen, voor vrouwen’. Alhoewel mannen niet worden uitgesloten, aldus Maher: “Joanne Moore is de eerste vrouwelijke masterdistiller en heeft Bloom gin gecreëerd. Meerdere vrouwen staan met haar achter het merk. Ons doel is om deze groep met elkaar te verbinden, en onze missie is keuze nummer één te zijn voor hen. Dat willen we bereiken door ze te steunen, inspireren en bemoedigen door te zeggen ‘Live full Bloom’. Leef ten volle, met stijl. De verpakking is daarop aangepast met een kleurrijk design. We spreken sterke en zelfverzekerde personen aan, die zichzelf zijn en van het leven genieten. Daarmee voegen we persoonlijkheid toe aan het merk. Met Bloom bieden we een verfijnd product van topklasse.” Echter is de doelgroep breder dan alleen vrouwen en is het ook een drankje voor mannen.

“Sinds 2017 is Bloom gin met de ‘ready to serve’-variant vaste partner op Festival Trek door het hele land. De zomerse uitstraling van Bloom Gin & Rose Lemonade zorgt steeds voor lange rijen voor de bar. Dat succes zien we nu ook terugkomen in de Nederlandse supermarkten”, meldt Van Egmond.

Giftpacks

Om in te spelen op het cadeausegment, heeft Bloom verschillende giftpacks samengesteld. “Onze producten zijn leuk om als cadeau te geven. Uit gesprekken met onze doelgroep blijkt dat zij tools wilden om thuis de drinkervaring te vergroten. Daarom hebben we giftpacks op de markt gebracht met bijvoorbeeld twee koperen rietjes, maar ook met een copa de balon glas”, aldus Maher. De giftpacks zijn vanwege de sterke dranken enkel verkrijgbaar voor slijterijen.

Schapplanning

De ‘ready to serve’-reeks mag als laag-alcoholische drank in de supermarkten verkocht worden. Een goede schapplanning is daarbij belangrijk, vindt Disaronno. “Bier, wijn, mixdrankjes in blik en dergelijke nemen veel ruimte in beslag. Het is moeilijk om daartussen te komen, terwijl de ‘ready to serve’-markt groeit, en dranken als sherry en port niet meer zoveel gekocht worden”, aldus Van Egmond. Diverse Bloom-producten stromen in bij Albert Heijn, Jumbo, Plus, Hoogvliet, Jan Linders en Coop, maar dat wil het bedrijf graag nog meer uitbreiden. “Het is tijd om anders te kijken naar ‘ready to serve’. Er is zoveel potentie. Als we een klein beetje meer ruimte krijgen, kan er veel gebeuren.”



Bron: Levensmiddelenkrant