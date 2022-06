Boeren blokkeren distributiecentra: ‘No farmers, no food’

(Update 10:31 uur) NIEUWVEEN – Na de demonstraties van afgelopen week hebben boeren nu gedreigd om aanstaande maandag alle distributiecentra van levensmiddelen in Nederland te blokkeren. ‘No farmers, no food’, dat is de boodschap. Gisteravond werd het dc van Albert Heijn in Geldermalsen al slachtoffer.