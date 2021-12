Btw-tarief op groente en fruit naar 0%

Zo net voor de kerst leven we in barre tijden. Veel mensen zijn boos en murw over de coronamaatregelen. We zijn boos op Den Haag en boos op elkaar. Begrip en mededogen zie je niet veel meer. Het is wullie tegen zullie. Zowel bij de bestuurders als bij de burgers. De inflatiecijfers bereiken historische hoogte en het is kloteweer.

De supermarkten spelen hier op in om emotionele commercials uit te gaan zenden. Zeg maar een beetje liefde brengen. Op het infantiele af. Want als we boodschappen gaan doen met kerst, maken we de keuze of we dat gaan doen bij een keten die verliefde hamsters samenbrengt, trouwe en zelfsturende winkelwagentjes heeft – die staan te janken als je er even niet bent, of bij een keten die een arme jongen wel een step geeft maar hem alleen met zijn moeder laat eten terwijl het bij de onderburen feest is. Tsjonge, jonge. Of bij een supermarkt die van het kerstdiner een galafeest maakt van honderd mensen, maar dan laat je zien dat je overal schijt aan hebt. Of een sociale docente die uiteindelijk gaat gourmetten met een stel tieners.

Gelukkig kwam er ook goed nieuws. En wel vanuit Brussel. Eindelijk zijn er maatregelen genomen die het mogelijk maken de btw-tarieven op groente en fruit naar 0% te krijgen.

Kort en chronologisch:

Op 1 januari 2019 verhoogde de Nederlandse staat het laagtarief van 6% naar 9%. Dit betekende dat onder andere het gezonde groente en fruit – in plaats van goedkoper – duurder werd.

In juli van dit jaar kwam de mededeling vanuit de staatssecretarissen van VWS en het Ministerie van Financiën dat verlaging van het btw-tarief op groente en fruit niet mogelijk is. Europees gezien mochten we wel naar 5%, maar een derde tarief (naast 21% en 9%) konden de computertjes van de Belastingdienst niet aan…

In september stemde het Europese Parlement echter met een grote meerderheid voor het makkelijker maken voor de lidstaten om gezonde voeding te stimuleren met een laag btw-tarief.

En op 7 december zijn de Europese ministers van Financiën het eens geworden om lidstaten de mogelijkheid te bieden om het btw-tarief op 0% te zetten, in plaats van minimaal 5%.

Het nieuwe kabinet (ja, het komt er echt!) zou wat mij betreft een mooie start kunnen maken om een nieuw regeerakkoord op te vrolijken door alle groente en fruit btw-loos te maken. Gezond en betaalbaar het nieuwe jaar in!

Natuurlijk moeten die verliefde hamsters en trouwe winkelkarren de uiteindelijke verkoopprijzen dan wel eerlijk met 9% omlaag doen, anders schieten we er nog niks mee op.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een paar dagen later miljoenen euro’s van die geile oude koekoeksklokkoekoek!

Rob van Herpen

Is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’