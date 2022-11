CBS: Inflatie in oktober 14,3 procent

DEN HAAG – De inflatie kwam vorige maand uit op 14,3 procent. Dat is 0,2 procent lager dan in september. Als energie en motorbrandstoffen niet meegenomen worden in de berekeningen dan waren de consumentengoederen en –diensten 6,9 procent duurder dan in oktober 2021.

De prijzen in de horeca en van voeding en kleding stegen licht in oktober. De prijsontwikkelingen van energie drukte de inflatie. Energie was in oktober 173 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In september was dat nog 200 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Eurozone

Het CBS publiceert ook een geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HCPI) waarmee de inflatie kan worden vergeleken met andere landen in de eurozone. Tot oktober 2021 deed Nederland het nog beter dan het Europese gemiddelde. Daarna steeg de inflatie hier harder dan de landen om ons heen. De laatste twee maanden werd het verschil tussen Nederland en de eurozone veel groter dan de maanden ervoor. In september was het 17,1 procent tegen 9,9 procent in de eurozone. Ik oktober was het 16,8 tegenover 10,7.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.home Shops