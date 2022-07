CBS: Inflatie juni 6,8 procent

DEN HAAG – De inflatie in de maand juni was 8,6 procent, oftewel: consumentengoederen en –diensten waren in de afgelopen maand 8,6 procent duurder dan in dezelfde maand in 2021. Dat stelt het CBS. Een maand eerder was de inflatie nog 8,8 procent.