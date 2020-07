Paul Mesters: ‘Je kunt veel meer met bieten’

Suiker Unie verandert van naam en deelt haar ambities

DINTELOORD - Suiker Unie gaat verder onder de naam Cosun Beet Company. “Dat sluit naadloos aan bij de nieuwe strategie”, vertelt ceo Paul Mesters. Levensmiddelenkrant spreekt de directeur over de naamsverandering.

De naamswijziging is groots gelanceerd: alle medewerkers en boeren zijn 2 juli geïnformeerd, pers stroomde toe en directeur Paul Mesters hees de vlag. “We hebben een soort ‘big bang’ gehad”, aldus Mesters. De naamswijziging hangt volgens hem samen met de strategie en de activiteiten van het bedrijf. Zo was Suiker Unie niet alleen de fabrikant van Van Gilse, maar is het bedrijf al jaren actief op de energie- en cosmeticamarkt. “Suikerunie komt uit een tijdperk dat suikerbedrijven heel nationaal gericht waren. Dat is vandaag de dag anders.

Inmiddels exporteert Cosun Beet Company tot 40 procent van de suikerproductie naar het buitenland en dat wordt steeds meer. Daaronder vallen ook groen gas en bio-ethanol. Naast suikerproductie onderzoeken we de mogelijkheden van eiwitten en vezels uit bietenblad, als tegenhanger van microplastics in cosmetica. Die markt groeit nog en is redelijk stabiel in Europa. Als we willen groeien, moeten we andere toepassingen uit bieten zien te halen.”



Suiker lijkt het onderspit te delven in de gezondheidstrend. Welke rol speelt imago bij de naamswijziging?

“Over het imago van onze suikerproducten ben ik vrij relaxed. In een programma als Heel Holland Bakt zie je hoe mooi een product is dat uit alleen biet wordt gehaald.

Het is een heel natuurlijk product, gemaakt op het land bij de boer. In de fabriek wordt alleen het suiker uit de bieten gehaald. De consument heeft verder een enorme keuze in de supermarkt. Er zijn heel veel frisdranken met weinig suiker en nog veel meer producten waaruit de consument kan kiezen.”



Wat verandert er aan de producten van Van Gilse in de retailkanalen?

“Ons consumentenproduct blijft Van Gilse zoals die is. Er is geen reden om het uiterlijk aan te passen. Alleen de kleine lettertjes van Suiker Unie zullen veranderen in Cosun Beet Company.”



Hoe komt de groene waarde van Cosun Beet Company tot uiting?

“Sinds het verdrag van Kyoto (het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het is een protocol onder het Klimaatverdrag, red.) hebben we 25 procent energie bespaard, waar het doel 20 procent was. We willen steeds verder vergroenen en onze CO 2 -uitstoot in 2050 met de helft hebben verminderd.”



Waar zet het bedrijf nog meer op in?

“Met bieten kun je nog veel meer. Biet is te gebruiken als suiker, in farmaceutische producten en zelfs in bioplastic. We hebben de ambitie om zowel onze eigen keten groener te maken als onze producten.

Bieten zijn al volledig circulair, want alles wordt gebruikt. We zijn nu de grootste groengasproducent van Nederland en leveren ook bio-ethanol, zowel aan Duitsland als op de Nederlandse markt. Daar is recent alcohol voor desinfectiemiddelen bijgekomen.”



Wat voor invloed heeft de corona-crisis op Cosun Beet Company?

“Suiker Unie heeft toch wat omzet moeten missen. Met name in het out-of-homekanaal, waar restaurants en stadions gesloten waren, daalde de verkoop van ijs en frisdranken.

Onder de Cosun-holding valt ook Avico. Friet wordt met name buiten de deur gegeten. De uitval van de frietbusiness betekende een terugval van tientallen procenten, waar later ook de boeren de dupe van zijn geworden toen ze hun oogst niet meer kwijt konden. We zien iets van herstel nu restaurants weer open zijn, maar het is een flinke klap geweest. We hopen dat het herstel doorzet.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops

