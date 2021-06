‘Childlike happiness’voor iedereen met Haribo

Krista Fransen en Miranda Roefs over relaunches en het belang van bijzondere momenten delen

BREDA - Haribo werkt continu aan het verbeteren en vernieuwen van haar portfolio. De komende weken vernieuwt Haribo haar bestaande topmixen. Krista Fransen, marketing manager, en Miranda Roefs, senior channel development manager bij Haribo, vertellen over deze vernieuwingen en Haribo’s strategie om de snoepcategorie te laten groeien.

In de afgelopen jaren heeft Haribo veel geïnvesteerd in consument- en shopperonderzoek. Hierdoor weet de snoepfabrikant steeds beter wie, wat, waar, wanneer en waarom koopt. Door steeds beter in te spelen op deze gebruiksmomenten blijft Haribo een drijvende kracht achter de groei van de categorie.

Herlancering mixen

Het belangrijkste gebruiksmoment voor snoep blijft ‘alledaags lekker samen delen’. Hier speelt Haribo van oudsher al sterk op in door een brede verscheidenheid aan producten te bieden. “Wij hebben van onze mixen een speerpunt gemaakt”, aldus Fransen, “omdat deze natuurlijk perfect inspelen op alledaags lekker samen delen: er zit immers voor ieder wel wat wils in.”

Middels de vernieuwing van bestaande topmixen wil Haribo deze nóg aantrekkelijker maken. Met de komst van nieuwe producten wordt het Nederlandse publiek verder aangespoord om dagelijks lekker samen te delen. Fransen legt uit: “Elke mix heeft zijn eigen unieke bestaansrecht. Een specifieke reden waarom veel mensen het kopen. Met onze mixintroductie en de relaunch van ons huidige gamma voeren we in elke mix op verschillende punten een verbeterslag door. Er zijn nu drie mixen die we onder handen nemen: we verbeteren de samenstelling en frissen meteen het design op.”

“Kindermix is een van de grootste producten in de categorie”, aldus Roefs, “en deze mix bestaat uit de Haribo producten die vroeger los verkocht werden bij zwembad en kantine. Velen kennen uit dat aanbod onze witte schuimmuis nog wel. Deze klassieker gaan we dus nu toevoegen aan de Kindermix, zodat het verhaal van vroeger weer 100 procent klopt.”

Fransen: “Funny Mix is onze vegetarische mix. Aan dit product voegen we meer smaken en kleuren toe, waardoor deze mix veel kleurrijker en frisser wordt. Tevens introduceren we de verbeterde variant gelijk in een value pack, ideaal om in één keer de snoeppot te vullen. Tot slot wordt ook de Gekleurde Dropmix nog iets kleuriger door toevoeging van drop-fruit sleutels.” Haribo blijft daarnaast innoveren in mixen, bijvoorbeeld middels de eerder dit jaar geïntroduceerde World Mix, een hele rijke mix met tien verschillende smaken, kleuren en texturen voor iedereen die écht niet kan kiezen.

Bijzondere snoepmomenten

Naast ‘alledaags lekker samen delen’ is een tweede gebruiksmoment voor snoep de zogenaamde ‘bijzondere momenten’, aldus Roefs. “Bijzondere momenten, waarin snoep een grote rol speelt, zijn er het hele jaar door, zoals verjaardagen, uitstapjes, of tijdens de avondvierdaagse. Daarnaast zijn Halloween en Sint-Maarten natuurlijk bij uitstek kalendermomenten waarop kinderen langs de deuren gaan en getrakteerd worden op snoep. Op al deze momenten speelt Haribo al jarenlang in met uitdeelverpakkingen: handige, hygiënisch verpakte zakjes, ideaal om uit te delen. Daarnaast zagen we in onderzoek ook een nieuwe kans rondom feestjes en de ‘weekend-familie-tv-avond’. Voor dit moment introduceert Haribo een nieuwe verpakkingsoplossing: de Partybox. Dit is een verpakking die direct op tafel kan worden gezet en waar men samen van kan genieten”, vertelt Roefs. Fransen vult aan: “De Partybox is een trommel met vier gescheiden compartimenten, waar iedereen zijn favoriet uit kan pakken. In de box zitten vier van onze absolute toppers.”

Snoep op winkelvloer

Naast inspelen op belangrijke gebruiksmomenten voor consumenten legt Haribo ook focus op de behoefte van shoppers, onder andere via ondersteuning en advies aan retailers over de optimale inrichting van het snoepschap. Roefs: “Het schap moet erop gericht zijn dat de shopper een duidelijk overzicht heeft van wat er in het assortiment zit en snel het gewenste product kan vinden in het schap. Uit eye tracking -onderzoek blijkt dat shoppers navigeren op merk. Het is daarom belangrijk om het schap in te delen op merkblokken en daarin alles van een bepaald merk te integreren met daarbinnen verdere segmentatie op verpakkingstype en smaken. We zien positieve resultaten op doorverkoop nadat retailers deze visie hebben toegepast.”

Impulskracht

Naast het schap is natuurlijk het maximaal gebruikmaken van de impulskracht van snoep een belangrijke kans voor winkeliers. “Hoewel bij vele shoppers nieuwe voorraad voor de snoeppot een vast onderdeel van de wekelijkse boodschappentrip is, is er nog veel kans om ook minder frequente snoepkopers te verleiden een extra zakje te kopen”, aldus Roefs. “Zichtbaarheid middels second placement is hierbij key.”

Haribo kiest ervoor om op bepaalde momenten in het jaar extra uit te pakken op de winkelvloer in samenwerking met retailers. Fransen: “In het voorjaar hebben wij een grote on-packactivatie opgezet, waarmee consumenten ieder uur een toffe Haribo-prijs konden winnen. Deze activatie is ook dit jaar weer door veel winkels uitgenut om extra grote second placements weg te zetten.”

Komende zomer

Gedurende de zomer zet Haribo haar tweede merk, Maoam, volop in het zonnetje. “Door gelijktijdig een massale samplingcampagne, zowel in supermarkten als buitenshuis, te combineren met impactvolle second placement zal de shopper deze zomer niet om Maoam heen kunnen”, verduidelijkt Roefs. Daarna zullen al weer snel Halloween en SintMaarten volgen. “Daarvoor combineren we de kracht van onze beide merken in een opvallende aanwezigheid op winkelvloer.” Hiermee blijft Haribo dan werken aan het verspreiden van kleine momentjes van ‘childlike happiness’.

Bron: Levensmiddelenkrant