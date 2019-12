AMSTERDAM/HOOFDDORP - Internationale investeringsmaatschappij Cinven neemt belang in Barentz, de wereldwijde distributeur van ingrediënten voor de voedsel-, farmaceutische, verzorgings- en diervoedingsindustrie. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Het in Hoofddorp gevestigde Barentz levert wereldwijd ingrediënten en additieven aan het MKB en aan grote multinationals. Barentz koopt ingrediënten van fabrikanten wereldwijd. Deskundigen van Barentz biedt via hun productiefaciliteiten in Europa, Noord-Amerika en Azië technische ondersteuning bij onder meer voormenging, menging, samenstelling en testen van ingrediënten.

Groei

Barentz, opgericht in 1953, heeft vestigingen in meer dan 60 landen. Het bedrijf is het sterkst vertegenwoordigd in Europa en Azië en groeit in Noord- en Latijns-Amerika. Momenteel telt de organisatie wereldwijd ongeveer 1.100 medewerkers. Barentz heeft ruim 1.000 leveranciers van ingrediënten en bedient meer dan 15.000 klanten.

De organisaties wachten nog op een reactie van de ACM.

Bron: Levensmiddelenkrant