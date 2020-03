Cloetta brengt Red Band- en Venco-ijsjes op de markt

Dropfruit Duo’s- en Schoolkrijtijsjes vanaf nu verkrijgbaar

OOSTERHOUT – Cloetta heeft in samenwerking met ijsproducent Holiday Ice twee nieuwe producten op de markt gebracht. De fabrikant van Red Band en Venco komt met ijsjes. De Red Band Dropfruit Duo’s en Venco Schoolkrijtjes zijn verwerkt in een ijsje.

Deze zomerse introductie is helemaal in lijn met de positionering van de beide merken. Zo wil Red Band pret bieden voor iedereen en zet Venco zich in om het vertrouwde bijzonder te maken.

Maaike Maagdenberg, marketing directeur bij Cloetta Holland, het moederbedrijf van Red Band en Venco: “Welke snoepliefhebber wil op een warme zomerdag nu niet zijn tanden zetten in een ijsje met Red Band Dropfruit Duo’s- of Venco Schoolkrijt-smaak? Met deze ijsjes starten we een heerlijk zomers avontuur waar al onze fans net zo van kunnen genieten als van de iconische snoepjes zelf.” Jaap Koert, sales director van Holiday Ice, vult aan: “Als ijsexperts zijn we dol op innovatie, in alle mogelijke smaken. Het was voor het Holiday Ice-team een hele eer, maar ook zeker een uitdaging, om de populairste snoepjes van Nederland om te toveren tot net zulke lekkere ijsjes. Precies wat een snoepliefhebber nodig heeft als het kwik stijgt.”

Klassiekers

Het is precies twintig jaar geleden dat Red Band de Dropfruit Duo’s op de markt bracht. Deze combinatie van drop- en fruitwinegums was meteen een succes en is momenteel het meest verkochte Red Band-snoepje. Venco Schoolkrijt is ook zo’n klassieker; een uniek dropje dat is uitgegroeid tot een waar merkicoon. Met de start van het ijsjesseizoen komen Red Band en Venco dit jaar met zomerse ijsjes gemaakt op basis van hun smakelijke succesnummers. Red Band Dropfruit Duo’s-ijsjes combineren de frisse smaak van sinaasappel, ananas of aardbei met een droplaagje. Venco Schoolkrijt-ijsjes hebben een romige buitenkant met pepermunt-, vanille- of anijssmaak en een kern van zachte drop.

Bijten

Voor de optimale smaakervaring is het zaak je tanden in deze ijsjes te zetten. Bijten en niet likken, dus. Op die manier komen de verschillende smaken – van drop en fruit of van mint en drop – samen en dat zorgt voor de echte Dropfruit Duo’s- of Schoolkrijt-ervaring.

Red Band Dropfruit Duo’s-ijsjes en Venco Schoolkrijt-ijsjes zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Albert Heijn. De verkoopadviesprijs is € 2,79 per verpakking van tien Red Band-ijsjes (30 ml per stuk) en per verpakking van acht Venco-ijsjes (40 ml per stuk). Cloetta adviseert slechts; de retailer bepaalt altijd zelfstandig en onafhankelijk zijn verkoopprijzen.

Bron: Levensmiddelenkrant