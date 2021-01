Coca-Cola lanceert ‘Open to Better’

ROTTERDAM – Coca-Cola is begonnen met de campagne ‘Open to Better’, met de bedoeling om mensen te stimuleren om stil te staan bij persoonlijke, positieve voornemens. Om ruimte te creëren voor deze boodschappen heeft het merk tijdelijk zijn logo van de verpakkingen gehaald.

Naast de verkrijgbaarheid van 25 ‘Open to Better’- verpakkingen kunnen consumenten vanaf vandaag via het ‘Open to Better’-platform ook een gepersonaliseerd blikje laten ontwikkelen. “Coca-Cola zet zich al meer dan 130 jaar in voor het samenbrengen van mensen wereldwijd”, stelt Coca-Cola marketing manager Margreet van Staalduijnen. “Met deze campagne laten we zien hoe de wereld is veranderd en tonen we extra waardering voor dingen die we voorheen misschien voor lief namen. We zetten zo de kracht en zichtbaarheid van onze verpakkingen in voor het verspreiden van hoop en positiviteit.”

Coca-Cola gebruikt verschillende onderdelen om zijn campagne onder de aandacht te brengen. Behalve de verpakkingen zal de campagne in het straatbeeld en online te zien zijn met een mediacampagne, hiervoor zet het bedrijf zijn eigen online platforms in en verschillende influencers. Ten slotte maakt het merk gebruik van winkelvloer activatie met ‘Open to Better’ displays en een themaplein activatie waarbij consumenten worden gemotiveerd om middels ansichtkaarten hun persoonlijke voornemens te delen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops