Coca-Cola legt focus op continuïteit van productie en levering

(CORONANIEUWS) ROTTERDAM – Het coronavirus heeft tot op heden nog geen directe impact op de productie van Coca-Cola. Dat laat de fabrikant desgevraagd weten. De focus ligt voorlopig op het ondersteunen en helpen van klanten.

“Naar aanleiding van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus, zijn wij continu in nauw contact met onze klanten over de continuïteit rondom de productie en levering van onze producten. Wij begrijpen mogelijke zorgen en proberen daarbij zoveel mogelijk onze klanten te ondersteunen en helpen waar we kunnen”, vertelt Regine Crobach, communications manager bij Coca-Cola European Partners.

Productiecapaciteit

Eerder liet Crobach weten dat de gezondheid van de medewerkers en de veiligheid van de producten op de eerste plaats komen. Daarnaast volgt het bedrijf alle overheidsinformatie- en richtlijnen om op tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. “Op dit moment ervaren wij nog geen directe impact op onze productiecapaciteit door het uitbreken van het coronavirus. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en we hebben uitgebreide bedrijfscontinuïteitsplannen, die erop gericht zijn dat wij onze producten kunnen blijven leveren”, vervolgt Crobach.

Lokaal

Ruim 80 procent van de dranken van Coca-Cola wordt in de fabriek in Dongen gemaakt met voornamelijk lokale ingrediënten. Voor sommige ingrediënten, zoals de zoetstoffen die worden toegevoegd aan het concentraat (de siroop) die in Europa wordt geproduceerd, is de fabrikant afhankelijk van de global supply chain. “Op internationaal niveau wordt er een noodvoorzieningsplan opgestart voor ingrediënten die wereldwijd verkregen worden, waardoor we op dit moment geen impact op levering richting onze klanten of consumenten verwachten. We zullen de situatie blijven volgen en zo nodig aanpassen naarmate de situatie zich ontwikkelt.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops