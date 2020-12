Column: ...---...

Nog een paar weken, dan is dit absurde jaar is ten einde. Een jaar waarin zekerheden onzekerheden werden. Garanties zijn verworden tot loze kreten en zakendoen is lastiger dan ooit. Maar met een nieuw jaar op komst kunnen we ook zeggen dat er een nieuwe ronde komt: ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’.

Want als je het positief bekijkt, hebben we van het afgelopen jaar veel geleerd. De SOS-methode is de nieuwe norm geworden op het gebied van succesvol ondernemen. Het is geen keuze, maar een vereiste. Voor de multinational en de zzp’er, voor de groothandel en de retailer, voor de friettent op de hoek en het restaurant op het plein.

Sociaal

Daar waar vroeger gedacht werd dat een succesvolle ondernemer of manager over lijken zou moeten om te slagen, is dat er anno 2021 echt niet meer bij. Je zult je sociaal moeten opstellen. Naar klanten, leveranciers en bovenal naar je medewerkers. En diezelfde houding mag je terugverwachten. Een beetje compassie en begrip naar elkaar toe gaat zakendoen weer terugbrengen naar de essentie van ‘mensenwerk’. En het mooie is: ook met een sociale opstelling kun je gewoon doorgaan met geld verdienen.

Ondernemend

Dat vraagt om creatief en besluitvaardig ondernemen. Leg je neer bij de werkelijkheid die er is en die je toch niet kunt veranderen. Wat je wel kunt veranderen, is je eigen houding. Ga met de nieuwe werkelijkheid dus creatief om. Nieuwe kansen doen zich voor. En blijf niet een jaartje brainstormen, maar maak besluiten en gá ervoor. Geen tijd te verliezen!

Samenwerkend

Het besef dat we het samen moeten doen is inmiddels bij iedereen wel doorgedrongen. Nieuwe samenwerkingsverbanden zie je ontstaan. De bestaande bedrijfskolommen worden door elkaar gehusseld en partnerships ontstaan op de meest verrassende fronten. Zorg dat je erbij bent!

Voor de anderen zal SOS gewoon de betekenis van een noodsignaal houden. Save Our Souls. Wachten tot we gered worden. Maar door wie dan? Het vaccin zal er komen, maar geeft voorlopig nog geen garantie en het zal een tijd duren voordat heel Nederland ingeënt is.

Onze regering heeft - terecht - de geldkraan opengezet, maar het meest in de vorm van leningen en achtergestelde betalingen. Dat moet enerzijds worden terugbetaald. Over wie en wanneer is onduidelijkheid, maar reken maar dat we er allemaal mee te maken krijgen de komende jaren, want Nederland BV zijn we met z’n allen. Anderzijds moeten we de uitgestelde BTW- en vennootschapsbedragen uiteindelijk toch betalen. Dus van uitstel komt zeker geen afstel. En God, Allah, Jahweh en Brahma hebben het veel te druk met belangrijkere zaken op dit moment dan het redden van de souls van de ondernemers. Die zijn druk bezig om de verharde, gepolariseerde maatschappij een beetje warmte en liefde te geven. Dus doe het zelf. Doe het sociaal, ondernemend en samenwerkend!

Rob van Herpen is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’