Column: Aldi brengt romantiek met Black Friday

Black Friday is sinds maandag weer van start en daar kunnen we niet omheen. Het grote internationale kortingsfestijn, overgewaaid uit Amerika is in aantallen bezoekers al groter dan kerst. Dat is best bijzonder als je nagaat dat het pas in 2015 zijn intrede deed in Nederland. Voor retailers het moment van het jaar om alles uit de kast te halen om de klant met fikse kortingen te verrassen en voor zich te winnen.