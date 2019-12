Column: Ben je zo goed als je laatste fout?

Als mens en dus ook als professional kijk ik elk jaar rond deze tijd terug naar het afgelopen jaar. Reflecteren dus. Het betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Reflecteren is een irritant woord en ook moeilijk! Vooral als echt tot de kern wilt komen, ontkom je niet aan het feit dat je ook de meest pijnlijke momenten onder de loep moet nemen. Daarover zo meer.

Ik zou je willen adviseren om in ieder geval alle positieve elementen van jouw jaar groots te vieren. Onthoud dat je aan een samenleving deelneemt waarin je honderd dingen uitmuntend kunt uitvoeren, maar wanneer je één fout maakt, word je daar vaak zwaar op afgerekend. Ook jijzelf werkt daaraan mee. Naar anderen toe en naar jezelf. Jij kan jezelf helemaal de put in reflecteren en jezelf de grootste leugens vertellen wanneer je je alleen maar focust op de fouten die je hebt gemaakt of je tekortkomingen. Jij hebt gefaald, je kon dit ook eigenlijk helemaal niet, je was niet goed genoeg en anderen deden het dit jaar veel beter.

Dus vier vooral ook die 80 procent of misschien wel die 99 procent die wel goed ging. Want een ding is zeker. Elke dag opnieuw sta jij weer op om je uiterste best te doen. Elke dag sta jij weer in die arena waar Theodore Roosevelt het over had in zijn speech op 23 april 1910. “Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is; die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak; die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond.”

Iedere dag ben jij weer moedig! Wees dus maar ‘blij’ dat je fouten maakt. Daar leer je van, niet van op safe spelen. Ik kan alleen maar hopen dat je in een bedrijf werkt waar je die ruimte krijgt. De ruimte om jezelf te uiten, fouten mag maken en ze recht mag zetten. Want dan werk je in een gezonde omgeving en zal jij samen met je collega’s het meest bereiken.

Welke cultuur heerst bij jou? Is die vooral gericht op schaamte? Tel je mee als je de meeste uren hebt gemaakt? Of de meeste klanten hebt binnengesleept? En God verhoede als iemand een fout maakt, want dan ben je de sjaak. Wanneer je niet ‘blij’ mag zijn met het maken van fouten betekent dat je niet gezond kunt leren. Je laatste fout is je beste les.

Met hartelijke groet,

Milou Driesse,

Directeur PULSUS.NU, training en advies