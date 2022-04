Column: De volgende crisis

We gaan van crisis naar crisis. Net nu we na twee jaar de corona-ellende zo’n beetje afsluiten, verzint een narcistische mafkees dat het tijd is om weer eens een oorlog in Europa te beginnen. Met vreselijke gevolgen.

Allereerst natuurlijk voor de Oekraïense bevolking. De afschuwelijke beelden kent iedereen inmiddels. Doden, gewonden, vluchtelingen. Wie had dat kunnen bedenken in Europa anno 2022? Maar ook voor de Russische bevolking wordt het zwaar. Los van een paar oligarchische vriendjes gaan zij weer tientallen jaren terug in de tijd.

Voor ons in het veilige Nederland heeft het natuurlijk ook directe gevolgen. Gelukkig is de bereidheid om het Oekraïense volk te helpen en op te vangen bijzonder groot, we laten gelukkig onze sociale kant weer zien. De economische gevolgen zijn desastreus.

Ook in onze foodsector. De inflatie steeg al naar 6 procent. Nou, tel daar voor de komende tijd nog maar wat procentpunten bij op. Grondstofprijzen stijgen op verschillende vlakken naar ongekende hoogte. Dat zal fabrikanten dwingen tot een volgende, misschien nog wel heftigere, prijsverhogingsronde. Met de doorrekenfactor van groothandels en supermarktorganisaties zullen de consumenten – jullie klanten – fors meer gaan betalen. In nagenoeg alle categorieën. En juist die klant heeft steeds minder te besteden. De huishoudpotjes gaan op aan benzine, diesel, gas en andere ‘luxeartikelen’. En wat er overblijft aan de steeds duurder wordende dagelijkse boodschapjes. Tel uit uw winst: klanten met een kleinere portemonnee in combinatie met enorme kostenverzwaring, aan alle kanten. Dat is dus niet bepaald een voorbode voor een spetterende zomeromzet.



Welke leerpunten kunnen we halen uit deze misère? Nou, allereerst is het belangrijk om niet op narcistische mafkezen te stemmen. Ik schrijf deze column vóór de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik verwacht dat u in het stemhokje dit zelf ook al bedacht had. Daarnaast leren we nogmaals, dat van ver niet altijd beter is. Misschien kunnen de dames en heren inkopers zich maar weer eens gaan richten op ons eigen Nederland en ons eigen West-Europa. Afhankelijkheid van Rusland en China blijkt wederom desastreus. En tot slot het belang van creativiteit en flexibiliteit. Je aan kunnen passen aan de veranderende situatie. Want aan de situatie kun je niks doen, hoe je ermee omgaat wel. Weer eens goed op de kosten letten, elk centje is er één. Uren goed wegzetten, nog strakker op voorraad en t.h.t. en de lamp van de kantine uit als er toch niemand zit: het zijn druppels op een gloeiende plaat. Maar het zijn in ieder geval druppels.



Succes met wederom een pittige tijd!



Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies en auteur van ‘Lekker zakendoen’