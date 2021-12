Column: Wat ben je waard?

Het is de tijd van de werknemer. Het CBS meldt dat in augustus 2021 69,5 procent van de 15-tot 75-jarigen aan het werk was, een nieuw record in arbeidsdeelname. De getallen fluctueren steeds, maar al met al heeft de werknemer het voor het zeggen. Het nieuwe jaar komt eraan en zoals ik elk jaar vertel, is dat voor mij de tijd om te evalueren. Ik wil je van harte uitnodigen om dat ook te doen. Dit jaar wil ik het hebben over je huidige arbeidsvoorwaarden.

Jij werkt in de retail en dat maakt jouw positie als werknemer sterk. Volgens Retailtrends van 31 augustus 2021 heeft ruim 15 procent van de bedrijven in de detailhandel te maken met een personeelstekort. Vooral in het tweede kwartaal is het aantal vacatures enorm gestegen, blijkt uit de barometer detailhandel van het UWV.

Aan het einde van het tweede kwartaal lag het aantal openstaande vacatures in de detailhandel op ruim 36 duizend. Dat is 52 procent meer dan in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst sinds de start van de coronacrisis dat de vraag naar personeel zo hard stijgt. De vraag naar werknemers in de retail ligt zelfs boven het niveau van 2019.

Wat bepaalt voornamelijk de waarde van iets in deze wereld? De balans tussen vraag en aanbod. Er is momenteel zoveel vraag naar goede werknemers en het aanbod is zo schaars dat jouw waarde op de arbeidsmarkt daarmee enorm gestegen is.

Daarnaast is het leven heel duur op het moment. Iets erbij is extra welkom, lijkt me. Ik adviseer je jouw waarde opnieuw te bepalen samen met je werkgever.

Als jij vindt dat je iets verdient en je kunt het onderbouwen, dan is dit je kans. Veel mensen zijn vaak te bescheiden en bang voor afwijzing. De grootste valkuil is het persoonlijk opvatten van tegenargumenten. Maar die mogen er best zijn, niemand is perfect.

Zie het als een zakelijke onderhandeling waarbinnen je de grenzen aftast, met respect en geduld.

Jij bepaalt wat je waard bent en niemand anders. Of je werkgever het ermee eens is, is een tweede. Maar ga ervoor, zonder negatieve emoties, houd het zakelijk en SMART, dit is de tijd om dat te doen. Zo ga je het nieuwe jaar goed beginnen. Heb jij al besloten wat je waard bent? Succes en een prachtig en gezond nieuwjaar gewenst.

Milou Driesse is salesmanager