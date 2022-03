Commercieel directeur Poiesz stopt na tweeënhalf jaar

SNEEK – Na tweeënhalf jaar stopt Harrie Westra als commercieel directeur bij Poiesz. Het vertrek van Westra is volgens de keten in onderling overleg besloten. “Voor de verdere transitie binnen de onderneming is het beter gebleken om elkaar los te laten”, is in het persbericht te lezen.