‘Conserven hebben veel te bieden, maar krijgen weinig waardering’

Coroos wil groenten en fruit in blik en pot ‘uit het verdomhoekje’ halen

[SPECIAL: BLIK OP HET SCHAP] KAPELLE - Jonge kapucijners, doperwten met wortelen, linzen, appelmoes, borlottibonen, kikkererwten, flageolets en rode kidneybonen, het is nog maar een greep van de producten die Coroos verduurzaamt. Naast blik en glas verwerkt Coroos ook producten in cups en pouches en is daarmee een allround leverancier voor het conservenschap. Producten die lekker, voedzaam, gezond, duurzaam, lang houdbaar, multi-inzetbaar en relatief goedkoop zijn én in allerlei spannende en moderne varianten komen. Toch blijven conserven een weinig sexy imago hebben. Tijd dus om blik en pot op het schild te hijsen, vinden ze bij familiebedrijf Coroos.

Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk, het inblikken van groente, peulvruchten en fruit? “Schoonmaken, sorteren, verhitten, doseren, eventueel water toevoegen en dan steriliseren of pasteuriseren. Dat is alles”, zegt Maurits de Feijter lachend. Hij is productmanager bij Coroos en houdt zich onder meer bezig met productinnovaties. Key account manager Ruud Lobbezoo beaamt dat. Hij vervolgt: “Veel mensen denken dat conserven zout of suiker bevatten, maar dat is allang niet meer zo. Met onze producten dragen we trouwens ook een steentje bij aan de eiwittransitie. Want peulvruchten bevatten veel eiwitten en zijn bij uitstek geschikt als vleesvervanger. Zonder een batterij aan E-nummers. Helemaal van deze tijd dus!”

Optimale benutting

Wat begonnen is in 1957, toen de groenten en het fruit nog in kistjes door de teler zelf naar de fabriek werden gebracht, is uitgegroeid tot een state of the art productiefaciliteit waar jaarlijks meer dan 200.000 ton grondstoffen in twee fabrieken wordt verwerkt tot allerlei groente-, fruit- en peulvruchtenconserven. “Er komen ieder jaar alleen al ruim 2000 vrachtwagens vol appelen onze terreinen op rijden”, helpt Lobbezoo dit enigszins te visualiseren. Het Zeeuwse familiebedrijf haalt 70 procent van de grondstoffen uit de buurt, of in elk geval op maximaal 400 kilometer van de fabrieken. Lobbezoo: “Onze producten worden binnen acht uur na de oogst verwerkt. Bij groenten vindt in dorsmachines al de eerste voorbewerking plaats. Van daar moeten ze binnen vier uur bij ons in de fabriek zijn. De velden moeten dus niet te ver van onze productiefaciliteiten in Geldermalsen en Kapelle liggen.”

Het is niet voor niets dat ze snel moeten zijn. Dat is noodzakelijk om smaak en voedingswaarde te behouden. “De nadruk ligt vaak op verse groenten en fruit en dat ís ook lekker en gezond. Maar vers heeft ook een schaduwzijde, namelijk verspilling en verlies aan kwaliteit en vitamines. Wij zorgen er met onze producten voor dat datgene wat de akkers en velden ons bieden optimaal wordt benut. Dat is nu meer dan ooit belangrijk, want het wordt door het veranderende klimaat steeds lastiger om oogsten van het land te halen. Dit jaar is er bijvoorbeeld de helft minder aan sperziebonen in Frankrijk geoogst. Bij onze vers verwerkte groenten en fruit is geen sprake van derving”, legt Lobbezoo uit. De Feijter reageert: “Het is eigenlijk niet meer conserveren, maar verduurzamen wat we hier doen.”

Buffersloten en een windmolenpark

Duurzaamheid wordt in de volle breedte van het bedrijf doorgevoerd bij Coroos, dat naast privatelabelactiviteiten ook het merk Servero voert. Met de keuzes wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals waaraan het bedrijf zich heeft gecommitteerd. Een voorbeeld is het verwerken van reststromen voor derden. “Bananen die gekneusd ons land binnenkomen, verwerken wij tot puree en tomaten met een visuele afwijking belanden in de soepen en sauzen van onze partners”, vertelt Lobbezoo. Een ander duurzaam project is het hergebruiken van water uit het productieproces van Coroos. Sinds 1 april van dit jaar maken elf boeren uit de omgeving van de fabriek gebruik van gezuiverd zoet afvalwater dat door Coroos ter beschikking wordt gesteld. “Voorheen werd dit water in de Westerschelde geloosd, nu zuiveren we het en lozen het vervolgens in buffersloten waar de deelnemende boeren uit kunnen tappen. Ze irrigeren er hun velden mee en we hopen er ook verzilting en verdroging mee te kunnen terugdringen”, zegt Lobbezoo. Het bedrijf is daarnaast bezig om samen met enkele partners een windmolenpark in de buurt rond te krijgen. Dat zal over enkele jaren gereed moeten zijn.

Duurzaamheid zit ‘m ook in de verpakkingen. De Feijter: “We leveren in blik, glas, cups, pouches en bekers. Blik en glas zijn voor 99,9 procent recyclebaar. Natuurlijk blijven we onszelf steeds opnieuw uitvinden. Dat moet ook wel, want de trends volgen elkaar snel op, ook in de conservenmarkt. We hebben vier productontwikkelaars in huis die trends signaleren en werkelijk overal hun inspiratie vandaan halen.” Wat zijn dan die trends? “We zien al langer dat de inhoudsmaten niet meer aansluiten op de samenstelling van huishoudens. Daarom blikken we kleinere porties in. Wat ook steeds meer opkomt zijn peulvruchten. We blijven nieuwe producten toevoegen, zoals relatief onbekende bonenmixen die kunnen worden gebruikt bij Mexicaanse gerechten. Voor diverse retailers verwerken we belugalinzen in kleine verpakking. Deze worden veel gebruikt in salades. Er is een verschuiving gaande naar gezonde consumptiemomenten, daar spelen dergelijke producten mooi op in”, stelt Lobbezoo, die niet zonder trots vermeldt dat Coroos de eerste was die belugalinzen in mini-packs aanbood.

Verdomhoekje

Nog een voordeel van conserven: ze zijn relatief betaalbaar. “In deze dure tijden merk je dat lang houdbare voedingsmiddelen meer in de spotlight staan. Kijk maar naar de campagne #ikredhetnietmeer van het tv-programma Kassa”, zegt Lobbezoo. Hij concludeert: “Conserven hebben veel te bieden, maar krijgen weinig waardering.” Hoe krijg je ze uit het verdomhoekje, waar ze volgens Coroos in zitten? En welke rol kunnen retailers daarbij spelen? Lobbezoo: “Retailers zouden meer kunnen communiceren over de toepassingsmogelijkheden van deze producten. Ze zijn lekker, gezond, duurzaam en goedkoop en kunnen eindeloos worden ingezet bij het bereiden van maaltijden, uit allerlei verschillende keukens. Wij blijven ondertussen innoveren, zodat consumenten ruime keus hebben in vers verwerkte groenten en peulvruchten. Blijf vooral het conservenschap in de gaten houden.”

Bron: Levensmiddelenkrant

