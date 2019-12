IRI: ‘Consument blijft genieten van lekkere dingen’

ZALTBOMMEL – Ondanks de gezondheidstrend en het toenemend aantal producten met minder suiker, zien we in de categorie suikerwerk in de eerste 36 weken van 2019 een stijging van 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van IRI. Cecile Spoorenberg van IRI verklaart deze cijfers: “De suikerdiscussie speelt een rol in deze categorie, maar wat we ook zien is dat de consument wil blijven genieten van lekkere dingen.” De categorie suikerwerk bestaat uit mint, drop, snoep en kauwgom. Daarvan zien we in drop de grootste omzetstijging die grotendeels prijs gedreven is, want volgens Spoorenberg blijft het volume vrij stabiel. Drop is in de eerste 36 weken van dit jaar met 9 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Ook snoep ziet een groei, namelijk 6,4 procent. De merken die in deze categorie groei laten zien, hebben dat te danken aan de vele introducties die ze doen. Dat draagt bij aan én de omzetgroei en meer producten in het schap. Kauwgom heeft ook een groot aandeel deze categorie met 209,7 miljoen euro omzet in 2018. “We zien niet veel varianten kauwgom, maar wel diverse verpakkingen. Dat zorgt ervoor dat er veel soorten zijn.”

Minder suiker

Hoewel de consument volgens Spoorenberg wil blijven genieten van zoetwaren, spelen fabrikanten wél in op klanten die van snoepen houden maar dan met minder suiker. “Er is meer bewustwording onder de consument, maar dit zorgt wel voor een kleine groei. Het assortiment met minder suiker of suikervrij is nou eenmaal nog een kleine productgroep.” Spoorenberg kan nog geen verwachting uitspreken over hoe deze groep zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Bron: Levensmiddelenkrant