Consumentenbond legt prijsverschillen huismerken bloot

DEN HAAG – De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de prijzen van 125 huismerkproducten bij de vijftien grootste Nederlandse supermarktketens. Uit het onderzoek komt naar voren dat reguliere supermarkten steeds meer strijden met discountsupermarkten.

Lidl komt met het goedkoopste huismerk uit de test. Toch is aan de cijfers te zien dat de discounters steeds meer concurrentie van de reguliere supermarkten krijgt. Waar Lidl in 2016 gemiddeld 21 procent goedkoper was, is dit nu nog maar 10 procent. Toch zijn er nog steeds grote prijsverschillen tussen soortgelijke producten. 500 ml chilisaus sweet kost bijvoorbeeld bij Jumbo € 0,65 en bij Coop €1,65. Volgens het onderzoek is de duurste supermarkt voor huismerken Poiesz.

Biologische opties

Naast prijsverschillen is er ook een verschil in aanbod. Zo biedt Albert Heijn de meeste keus in biologische huismerken. De Zaanse grootgrutter heeft voor vijftig van de 125 producten een biologische variant. Bij Jumbo, Poiesz en Plus ligt het aantal rond de veertig. Dit wordt gevolgd door Lidl, Spar en Picnic met twintig producten. Aldi sluit de lijst af met vijftien biologische opties.

Bron: Levensmiddelenkrant