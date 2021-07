Damhert Nutrition: ‘Blijven optimaliseren, innoveren en kwaliteit leveren’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bewuste voeding, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Damhert Nutrition

RIJSSEN - Damhert Nutrition heeft de Gouden Partner voor Meedenken op niveau assortimentsgroep in de wacht gesleept. Gerhard Rensen, commercieel directeur, vertelt dat het bedrijf blijft inzetten op de productie én distributie van functionele en gezonde voeding.

Gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat is je eerste reactie?

“Wij zijn uiteraard enorm blij dat wij deze award hebben binnengehaald. Damhert wil echt een partner voor gezonde, functionele en bewuste voeding zijn voor de supermarkten en dat wordt met deze award zeker bevestigd.”



Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie bewuste voeding verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Schappen met bewuste voeding zijn niet zo gemakkelijk samen te stellen in de supermarkt. Deze moet een combinatie zijn van verschillende categorieën zoals glutenvrij, bio, suikervrij, maar ook met veel keuze en een goede rotatie. Laat daar Damhert nu juist een specialist in zijn, want wij stellen per winkel ons dieetassortiment op maat samen.”



Hoe trekken jullie de consument naar het schap toe?

“Wij proberen de consument te verleiden met acties in verschillende vormen, gaande van stortbakken tot displays, maar ook promoverpakkingen op de juiste tijdstippen. Zo maken wij naar de herfst toe volumeverpakkingen van onze biologische nootjes, met Sinterklaas zetten we glutenvrije chocoladepepernoten in de promo en zetten we producten in een display om een Damhert-recept uit werken.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Wij blijven ons specialiseren in gezonde bewuste voeding, zodat retailers blind kunnen vertrouwen op onze vakkennis in dit gebied. Daarom blijven we constant bezig met optimalisatie, innovatie en kwaliteit, want enkel hiermee blijf je mee met de trends van de huidige consument. A satisfied customer is the best business strategy of all .”



Hoe kunnen supermarktondernemers meedraaien op jullie succes?

“Net zoals wij willen supermarktondernemers gelukkige klanten zien. Als zij vertrouwen op Damhert, komt dit zeker goed. We maken een assortiment op maat, dit verschilt per winkel. Wij houden ons gericht bezig met consumenten, om deze reden kunnen de retailers alleen maar mooie resultaten bekomen.”



Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“Wij worden niet alleen door retailers, maar ook door consumenten gezien als hun partner voor bewuste voeding. Zij weten dat wij een compleet en kwaliteitsvol gamma functionele voeding kunnen aanbieden en dat is ook hun drijfveer om voor ons te kiezen. Dus Damhert is niet alleen een gouden partner voor de retailer, maar ook voor de consument.”

Jaap van Erp

Categorie manager bij Jan Linders over Damhert Nutrition:

“Bij Jan Linders is Damhert de category leader, en daar zijn we zeer tevreden over. Wat kenmerkend is, is dat zij heel goed de behoefte van de klanten kennen, mede doordat zij zich vaak op de winkelvloer begeven. Damhert heeft enorm veel kennis, en dat helpt ons ook verder. Zij kunnen zo vertellen wat het verschil is in de behoefte tussen de ene en de andere winkel. We willen hen meegeven dat ze vooral voorop moeten blijven lopen en hun constante ontwikkeling door moeten zetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant