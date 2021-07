Danerolles: ‘Consument beleeft fijne momenten in een handomdraai’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Brood, broodvervangers en ontbijtgranen, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Danerolles

AMSTELVEEN - Er zijn veel positieve emoties en fijne herinneringen verbonden aan het iconisch blikje van Danerolles. Of het nu gaat om een croissant, kaneelbroodje, chocoladebroodje, mini-croissant of mini-pizza. Marloes Meyer, business unit manager Benelux en Tijmen Elbers, brand manager, vertellen over de recente ontwikkelingen en de samenwerking met Make-A-Wish.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat is jullie eerste reactie?

“Dat is fantastisch nieuws! Zowel van onze consumenten als vanuit onze handelspartners krijgen we al jarenlang ontzettend veel positieve feedback op onze producten. Deze award is een mooie bevestiging voor alle inspanningen en als marktleider in de categorie vers deeg, een kroon op ons werk. Hier zijn we als team Danerolles heel erg trots op.”

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“De consument weet ons feilloos te vinden door ons handige iconische blikje. Met Danerolles beleeft de consument fijne momenten in een handomdraai. Er zijn veel positieve emoties en fijne herinneringen verbonden aan dit blikje. Met name in de recente onzekere tijden hebben we gezien dat er een enorme behoefte is aan kwaliteit en vertrouwde producten, en dat is precies wat een sterk merk als Danerolles te bieden heeft. We zijn in staat door de unieke verpakking een gevarieerd aanbod en waarde te genereren op een relatief kleine oppervlakte ten opzichte van andere verse-deegalternatieven. Iets wat vandaag steeds relevanter is op de relatief dure vierkante meters van onze retailers.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie winnen?

“We hebben afgelopen jaren ons assortiment uitgebreid met een aantal mooie innovaties. De cinnamon swirl is een mooi voorbeeld van succesvolle innovatie binnen het segment vers deeg in blik. Hiermee heeft de consument Danerolles omarmd niet alleen voor bij het ontbijt, maar ook voor de andere verwenmomenten op een dag, zoals bij de koffie of in de namiddag. In 2020 zijn we een samenwerking met Make-A-Wish aangegaan. Net als bij Danerolles draait het bij Make-A-Wish om ouders en kinderen samen te brengen en even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit door hen een fijn momentje met elkaar te bezorgen. Iedereen een fijn moment samen. Daar staan we voor.”

Hoe kijkt Danerolles naar de toekomst?

“Als merk zullen we met mooie innovaties blijven komen. Daarbij zal het geen verrassing zijn dat we als Danerolles ook een omnichannelstrategie volgen: als Danerolles willen we zijn waar de consument is. We houden de ontwikkelingen in de markt nauwgezet in de gaten en dit betekent dat we inmiddels ook een onlinestrategie formuleren. Het strategische partnership met Make-A-Wish is daarnaast een keuze om onze merkwaarden te versterken en daarmee geven we ook iets moois terug aan de maatschappij. Daar gaan we mee door.”



Martijn Vlastuin

Operationeel directeur retail bij Albert Heijn Van den Tweel over Danerolles:

“Danerolles biedt mooie producten aan. Dit merken we zeker rond feestdagen zoals Kerst, Pasen, Moederdag etc., dan pakken ze goed uit. Dit zijn producten die we niet kunnen missen in de winkel en waar we mooie omzetkansen in zien.”



Bron: Levensmiddelenkrant