De Snackspert recenseert snacks in taal die voor iedereen begrijpelijk is

‘Ik kan hooguit bijdragen aan de populariteit van een product waarover ik schrijf’

[SPECIAL: GUILTY PLEASURE] AMSTERDAM - ‘Na zo’n potje gerampetamp met deze burger hoor je uitgeput te zijn’, schrijft hij op zijn Instagramaccount. ‘Alsof je na 1204 matches op Tinder eindelijk de ware tegenkomt’, is zijn conclusie na het beoordelen van een andere snack. Eke Bosman, a.k.a. Snackspert, recenseert snacks en heeft inmiddels 64,7 duizend volgers die zich op snackgebied laten leiden door zijn smaak. Wat is de guilty pleasure van de man die van snacken zijn levenswerk heeft gemaakt.

Hoe word je een snackspert? Bosman begon zijn reviewpagina als grap in 2014, toen hij nog studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij werd altijd zo blij van frikandellen en andere snacks dat zijn vrienden hem voorstelden erover te schrijven. Dat deed hij, juist voor die vrienden, om zijn snackontdekkingen te delen. “En dat is de afgelopen jaren dus helemaal uit de hand gelopen”, zegt Bosman lachend. “Het is nooit mijn doel geweest om snackspert te worden. Als klein jongetje wilde ik voetballer worden.”

Niet bij de koffie

Nu is hij dus dé zelfverklaarde expert op het gebied van snacks, en dat kost hem dagelijks een kwartiertje van zijn tijd – hij werkt als socialmediamanager bij Radio 538 – en op vrijdag is hij er de hele dag zoet mee. Zo heeft Bosman het tenminste bedacht. “De realiteit is dat ik er de hele dag mee bezig ben, want het zit altijd in mijn hoofd. Als ik me bedenk wat ik ’s avonds wil eten, hou ik er toch rekening mee. Wie weet kan ik een nieuwe snack ontdekken”, legt hij uit. Wanneer is een snack dan een avondmaaltijd voor hem? Wat is zijn definitie van een snack? Bosman denkt even na. “Een hartige snack – ik recenseer geen zoete snacks – eet je niet bij de koffie. Verder is het gewoon een gevoelskwestie, denk ik. Een bal gehakt is wel een snack, een karbonade niet. Maar ik wil hier beslist geen tiran in zijn. Iedereen mag van mij eten wat en wanneer hij wil.” Ook wat de recensies zelf betreft doet hij niet moeilijk. “Ik heb een grote en brede doelgroep en hou het graag simpel. Ik kijk bijvoorbeeld niet naar de zoet-zuurbalans en let niet op verfijnde technieken. Dat hoeft ook niet, want supermarktsnacks zijn niet op ambachtelijke wijze gemaakt, maar komen altijd uit de fabriek”, verduidelijkt hij. Zoals hij het voorstelt klinkt het allemaal niet erg ingewikkeld. Kan iedereen zomaar een snackspert worden? Bosman: “Iedereen ís al een snackspert. Zoveel mensen houden van snacks. Ik ken echt helemaal niemand die niet van snacks houdt.”

Gefrituurde mango

‘Geen snack is mij te gek’, staat in Bosmans Instabio. Is er dan echt geen enkele snack geweest die hem te gek was? “Nou, de gefrituurde mangostukjes van Lidl gingen zelfs mijn pet te boven. Stel je voor: warme, zachte stukjes mango met een gepaneerd laagje. Dat kan toch niemand lekker vinden? Ik snap niet dat dit de tekentafel heeft kunnen verlaten. Hier is iets heel erg misgegaan!” In de review stond dan ook dat de gefrituurde mango ‘smaakt naar een mix tussen een oliebol en een hele zachte mango waar je oom net 41 minuten op heeft zitten ruften’. Tegelijkertijd is Lidl wat hem betreft de supermarktformule waar de anderen nog wat van kunnen leren. “Die mangostukjes vond ik echt niet lekker, maar ze proberen het tenminste. Ze hebben veel variatie op het gebied van snacks en dat is leuk. De oplage is meestal beperkt, zodat ze echt kunnen uitproberen wat werkt en wat niet. Ze durven tenminste te experimenten.” Een slechte recensie van de Snackspert hoeft ook helemaal niet het einde van de snack te betekenen, dat vindt Bosman veel te veel eer. “Ik kan hooguit bijdragen aan de populariteit van een product waarover ik schrijf”, zegt hij daarover. Toch heeft Mora een keer naar aanleiding van zijn review en de reacties erop de receptuur van haar Goudse Kaasballetjes aangepast. Bosman, die in zijn review schreef dat deze kaasballen niks met kaas te maken hebben en ‘nepper zijn dan opgespoten lippen’: “Ik was echt ontevreden over deze snack en mijn volgers ook. Er kwamen tientallen reacties op en iedereen bleek er hetzelfde over te denken. De snack is er daadwerkelijk beter op geworden en het is dan ook een persoonlijk hoogtepunt in mijn bestaan als snackspert.”

Gulle deler

Wat bijna nooit teleurstelt is de diepvriespizza, vindt Bosman. Naast pizza’s zijn ook de klassieke snacks uit het vriesvak van de supermarkt wat hem betreft altijd goed, ook die voor de airfryer. De kwaliteit van de broodsnacks noemt hij ‘wisselend’. De Snackspert hoeft geen seconde na te denken over de allerbeste supermarktsnack: dat zijn de Old Amsterdam bitterballen van Kwekkeboom. “Daar is alles perfect aan!” Toch is dit niet zijn guilty pleasure, dat is namelijk de frikandel. “Elke keer als ik een frikandel eet, voelt het als een guilty pleasure, want ik heb ze al heel vaak gegeten. En dan denk ik: kan ik niet beter iets nieuws uitproberen? Maar toch ga ik steeds overstag. Want het blijft het beste product dat op de wereld bestaat.”

Hoe ongezond is het leven van een snackspert eigenlijk? En hoe komt het dat Bosman niet dik is? “Het is pas ongezond als je te veel snackt”, vindt Bosman. “Het product verdient het niet om als ongezond bestempeld te worden”, voegt hij daaraan toe. “De verantwoordelijkheid voor gezond eten ligt uiteindelijk bij de consument. Zelf eet ik alleen tussen 12.00 en 20.00 uur en ik eet geen grote porties. Daarbij: veel snacks zijn goed deelbaar. En ik ben een hele gulle deler.”

Gesmolten kaas

Nieuwe snacks zijn veelal diervriendelijker, vegetarisch of veganistisch en daarvan is Bosman een groot voorstander. Hoewel hij opgevoed is met vlees en het heel lekker vindt, juicht hij deze ontwikkeling alleen maar toe. “Lidl heeft Kipsterballetjes, met vlees met 3 sterren Beter Leven keurmerk, dat vind ik een goede ontwikkeling. Net als de opkomst van vegan producten in de supermarkt. Deze producten worden ook steeds beter. De vegan kipkorn vind ik zelfs lekkerder dan het origineel”, zegt hij. Heeft zijn snackpertise ook een ontwikkeling doorgemaakt? “Natuurlijk. Eerst beoordeelde ik alleen de snacks waar mijn eigen interesse naar uitging, tegenwoordig kijk ik ook naar de behoeften van mijn volgers. Van snacks met gesmolten kaas wordt iedereen altijd wild, dus wanneer ik die recenseer weet ik zeker dat er veel respons op volgt. Maar ik wil wel een voorloper blijven. Mijn schrijfstijl is zoals ik praat en daar wil ik geen concessies aan doen. Ik wil niet dat het Randstedelijk wordt, maar dat iedereen in Nederland die van snacks houdt het leuk vind om zich door mij te laten inspireren.”

Website

Naast zijn Instagrampagina recenseert Bosman snacks voor online foodmagazine FavorFlav. Omdat het lastig scrollen is door alle reviews op Instagram is hij nu ook bezig met een website, die binnenkort online staat.

Bron: Levensmiddelenkrant

