Deen en Unilever doneren aan Voedselbanken

HOORN – De actie ‘Koop een pak, doneer een pak’ van Unilever en Deen heeft succes geboekt, aldus de twee partijen. De afgelopen weken zijn er 32.085 producten gedoneerd voor de Voedselbank.

Van 26 april tot en met 2 mei doneerden Deen en Unox bij ieder verkocht pak Cup a Soup, Good Noodles of Pasta, ook een pak aan de Voedselbank. In totaal werden er 26.866 pakken verkocht. Van 3 mei tot en met 9 mei herhaalde Deen deze actie in samenwerking met Dove. In totaal werden hiermee 5.219 stuks Dove deo of douche gedoneerd aan de Voedselbank.



Alle producten zijn donderdag 14 mei door Deen Supermarkten en Unilever afgeleverd bij Voedselbanken Nederland te Amsterdam. Met de gedoneerde producten kunnen de lage voorraden bij de voedselbanken weer worden aangevuld. Deze voorraden zijn volgens de Voedselbank door de coronacrisis onder druk komen te staan doordat de vraag naar voedselhulp is toegenomen en de aanvoer van producten in eerste instantie afnam.



Bron: Levensmiddelenkrant