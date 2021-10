Diviande wint Innovatie Publieksprijs Regio FoodValley

VEENENDAAL – Diviande heeft op woensdag 29 september de Publieksprijs Regio FoodValley ontvangen. Het bedrijf gebruikt restvlees van duurzame Kipster hanen en leghennen voor ‘hybride’ roerbakreepjes.

Kipster werd in 2020 uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland. Hier worden leghennen op diervriendelijke wijze gehouden en de hanen worden gespaard. De producten van Kipster krijgen drie sterren van het Beter Leven Keurmerk. Het bedrijf werkt aan een gesloten kringloop. Om deze reden zocht het naar een manier om het restvlees dat aan de karkassen zit te gebruiken. Om de innovatie vorm te geven is Kipster de samenwerking met Diviande aangegaan.

Diviande

Productontwikkelaars bij Diviande hebben de kennis en ervaring in het ontwikkelen van vleesproducten, plantaardige vlees- en visvervangers en hybride tussenproducten. De grootste uitdaging voor Diviande zat voornamelijk in de eiwitsamenstelling van het restvlees. Deze bevat in vergelijking met regulier vlees meer collageen. Om deze reden is er gekozen voor een hybride product. Jos Havekotte, senior innovation manager bij Diviande: “Het winnen van de Publieksprijs is een enorme eer voor Diviande en een fantastische erkenning voor ons als productontwikkelaars. Een bevestiging dat we met ons partnership met Kipster een mooie duurzame weg ingeslagen zijn.”

Hybride product

Het uiteindelijke product bestaat voor 25 procent uit dierlijke eiwitten van Kipster restvlees en voor de overige 75 procent uit plantaardige eiwitten zoals tarwe, soja en erwt. De plantaardige ingrediënten komen van duurzame Europese telers. Niet alleen de duurzaamheid van het dierlijke, maar ook van het plantaardige product staat hoog in het vaandel. De roerbakreepjes zijn hoog in eiwit, maar laag in vet en zout. Het product is al gegaard en dus ready-to-eat.

Innovatie publieksprijs Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. De Innovatieprijs zet innovaties, en de ondernemers die ze ontwikkelen, in de spotlight. Een onafhankelijke vakjury beoordeelde 29 inzendingen en keek naar originaliteit, impact, duurzaamheid, circulariteit en sectoroverstijgende samenwerking.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops