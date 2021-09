Edeka zet stappen in dierenwelzijn

HAMBURG – Edeka heeft zich tot doel gesteld om eind 2021 het assortiment vers varkensvlees en gevogelte van Duitse oorsprong uitsluitend in te kopen van hogere ‘veehouderijniveau’s’, en af te zien van veehouderijniveau één.

In Duitsland voldoet vlees van niveau één aan alle minimumeisen, elke schaal naar boven is diervriendelijker. Dat loopt tot niveau vier. Met vers vlees van het eigen merk Gut & Günstig wordt het doel van ‘vlees in hogere veehouderijniveau’s inkopen’ eind september behaald, meldt Edeka. De supermarktketen zegt dat met name het aandeel niveau drie en vier de komende jaren enorm wordt uitgebreid, en daar hoort volgens hen ook het uitgebreide biologische assortiment bij. Tegelijkertijd breiden ze het assortiment verwerkte vleeswaren en worstproducten van hogere schalen met onmiddellijke ingang al uit.

Partner

Op weg naar een beter dierenwelzijn ziet Edeka zichzelf als partner van de landbouw. “Samen met alle betrokkenen in het bedrijfsleven en de politiek is het van belang om oplossingen te ontwikkelen over hoe investeringen in een betere veehouderij kunnen worden gefinancierd, en hoe deze op lange termijn economisch haalbaar zijn voor agrarische bedrijven”, aldus de Duitse grootgrutter.



Bron: Levensmiddelenkrant