Einde van een tijdperk: Dirk stopt met tv-reclames

ALPHEN AAN DEN RIJN – Dirk van den Broek heeft aangegeven per 1 juni 2022 geen tv-reclames meer uit te zenden. De discountformule heeft daarvoor als reden opgegeven ‘alles op alles te willen zetten om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden’. Tot die tijd zullen de eerder uitgezonden commercials nog op tv komen, bij wijze van terugblik.

“In tijden dat alles alleen maar duurder wordt in de supermarkt, willen wij kosten besparen. Daar passen grote budgetten voor tv-reclames en zendtijd op dit moment niet bij. Onze klanten moeten zeker in deze tijd kunnen rekenen op ons”, zo verklaart algemeen directeur van Dirk Marcel Huizing de beslissing om te stoppen met de tv-reclames.

Vijftien per jaar

Tegelijkertijd meldt de discounter te blijven investeren in nieuwe en al bestaande winkels. Deze maand opent Dirk twee nieuwe winkels in Rotterdam en een in Utrecht, over een paar maanden volgt nog de opening van een zaak in Den Haag. Deze zal in de voormalige muziekwinkel Rock Palace worden gehuisvest. Het is de bedoeling van de discounter de komende jaren tien tot vijftien winkels per jaar te openen.

