Enough neemt nieuwe eiwitfabriek in gebruik

SAS VAN GENT – Voedseltechnologiebedrijf Enough start in oktober met het produceren van niet-dierlijke eiwitten in een nieuwe fabriek in het Zeeuwse Sas van Gent. De locatie is een van de grootste productielocaties voor duurzame eiwitbronnen ter wereld. De bouw heeft een jaar geduurd.

In de 15.000 vierkante meter tellende fabriek zal in eerste instantie 10.000 ton eiwitten worden geproduceerd. Dat moet groeien naar 60.000 ton in 2027. Enough krijgt de grondstoffen van de naastgelegen fabriek van Cargill, een producent van voedselingrediënten. Door de locatie en samenwerking is er een efficiënte aanvoer en worden de zero-waste voordelen ondersteund.

Duurzame voedingsmiddelen

"Het doel van Enough is om de capaciteit voor duurzame, niet-dierlijke eiwitbronnen te laten groeien in overeenstemming met de behoeften van de markt”, zegt Jim Laird, ceo van Enough. Andrew Beasley, commercieel directeur van Enough vult aan: "Als B2B-leverancier van een voedzaam voedselingrediënt, ondersteunen we voedselbedrijven om duurzame voedingsmiddelen te produceren die niet alleen heerlijk smaken, maar ook gezond en voedzaam zijn. Dit is van fundamenteel belang voor de verdere groei van de sector, waardoor de omschakeling naar niet-dierlijke eiwitten mogelijk wordt.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops