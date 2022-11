Europees vervolg Week Zonder Vlees-campagne

AMSTERDAM – De Nationale Week Zonder Vlees-campagne, initiatief van Food Consultancy & Communications Agency Green Food Lab, zal per 2023 op Europees niveau worden uitgebreid.

De door Horizon Action Grant gesubsidieerde campagne wordt in 2023 als eerst in België uitgerold met als doel mensen bewust te maken van hoe ‘lekker én gemakkelijk’ het kan zijn om minder vlees te eten. Vervolgens zal de actie ieder jaar, tot en met 2026, in een additioneel Europees land worden gelanceerd. De campagne draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor 2030. Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de campagne en oprichter van Green Food Lab, is erg verheugd om de uitbreiding van de campagne. “Toen ik in 2018 de Nederlandse Week Zonder Vlees campagne voor het eerst tot leven zag komen, was dat een droom die uitkwam. Miljoenen Nederlanders werden geïnspireerd om minder vlees te eten. Geweldig!”, aldus Boerdam. “Maar klimaatimpact stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is het tijd geworden voor een volgende stap. Stel je eens voor wat onze gezamenlijke impact is als er niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen structureel minder vlees wordt gegeten? Met deze Europese uitrol kunnen we echt een groot verschil maken. Een onvoorstelbaar mooi vervolg op wat 5 jaar geleden aan mijn keukentafel begon”, vervolgt de initiatiefnemer.



Campagne

Afgelopen maart werd de campagne voor de vijfde keer goed ontvangen in Nederland: één op de vijf Nederlanders deed mee aan de Nationale Week Zonder Vlees. Dit succes was terug te zien in de verkoopcijfers. “De verkopen in volume van vleesvervangers steeg tijdens de week met 108,5% vergeleken met een gemiddelde week in dat jaar. Terwijl de vleesverkoop in volume tijdens de week 8,4% lager lag”, laat Green Food Lab weten in een persbericht.



Bron: Levensmiddelenkrant