Fabrikanten krijgen kennis aangereikt door Kroon op het Werk

Webinar geeft marketinginzicht in de wereld van social influencers

KOOG AAN DE ZAAN - Kroon op het Werk organiseert op vrijdag 22 oktober een webinar over de marketingkracht van influencers. Hierin worden de do’s and don’ts met betrekking tot samenwerking met social influencers besproken. Ook de valkuilen en andere marketingfeiten om met influencers samen te werken worden uitvoerig behandeld.

Social-media-influencers winnen aan marketingkracht. Robert Kroon, managing director bij Kroon op het Werk, vertelt aan Levensmiddelenkrant : “Je ziet dat bedrijven steeds minder investeren in massacommunicatie, zoals televisie, radio, advertenties in publieksbladen, en dat er juist meer gelden gaan naar online nicheactiviteiten.”

Veel bedrijven denken dit zelf te kunnen doen, maar er komt veel bij kijken als het gaat om de inzet van influencers.

Tijd investeren

Werken met deze vorm van marketing vergt veel tijd en kennis. Want welke influencer past goed bij het merk? Zijn de opgegeven bereikcijfers altijd betrouwbaar? En wat kan ik wel of niet verwachten? “Om daar goed antwoord op te kunnen geven, moet je er bovenop zitten”, zegt Kroon. Het team van Kroon op het Werk houdt nauwlettend alle cijfers bij van de influencers. Kroon gaat verder: “Wij volgen deze snelgroeiende groep influencers in de foodwereld nauwkeurig. Om snel inzicht te krijgen in de jungle van influencers, kunnen klanten bij ons aankloppen.”

Het marketingbureau kan klanten vertellen waar ze in kunnen investeren en welke influencer hun merk het verst kan brengen.

Voor een beter begrip van de wonderlijke wereld van influencers, organiseert Kroon op het Werk een gratis webinar op vrijdag 22 oktober. Het evenement duurt maximaal 1 uur. Hierin wordt het raadsel van influencers ontrafeld.

Handvatten bieden

Het doel van de webinar is om fabrikanten inzicht te geven in social influencers in de food- en drinkwereld en hen handvatten te geven over hoe je op een verstandige manier geld kunt investeren én terugverdienen door de inzet van influencers. “Geld kun je maar één keer uitgeven, dus je moet weten hoe je het verstandig doet,” aldus Kroon.

De webinar wordt gehost door Kroon op het Werk en er wordt ook een influencer uitgenodigd. Zo kunnen deelnemers van de webinar rechtstreeks vragen stellen aan een vooraanstaande foodblogger.

Sustainability Box 2022

De Foodybox wordt vier keer per jaar naar 100 social influencers en 50 redacteuren gestuurd, om goede producten die meer aandacht verdienen in de schijnwerpers te zetten. De box wordt opgestuurd naar influencers die affiniteit hebben met het thema van de box. Kroon op het Werk start komend jaar met de Sustainability Box, met daarin producten rond het label duurzaamheid. “Dus biologische, ecologische voedingsmiddelen, maar ook slimme verpakkingsmogelijkheden en natuurlijke, afbreekbare verpakkingen,” somt Kroon op. Zo speelt men in op de behoefte van de consument en van de fabrikant als het gaat om duurzame producten en diensten. Vragen over deze box?

Mail naar info@dekroonophetwerk.nl.



