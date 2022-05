Fanta introduceert nieuwe #WhatTheFanta campagne

ROTTERDAM - Fanta lanceert vandaag #WhatTheFanta. De interactieve campagne draait om de gloednieuwe, suikervrije Fanta. Om het mysterie te benadrukken, is het Fanta logo op alle #WhatTheFanta-uitingen vervangen door een groot vraagteken.

Jelle Krikke, brand manager Core Brands & New Beverages bij The Coca-Cola Company: “Bij Fanta staat plezier centraal. Voorafgaand aan een campagne stellen we onszelf altijd de vraag ‘hoe kunnen we de dagelijkse sleur doorbreken?’, zo ook bij de lancering van de nieuwe #WhatTheFanta-campagne. Omdat dit het derde jaar van deze populaire campagne is, zijn we op zoek gegaan naar een grappige, vernieuwende activiteit om met Fanta-fans in contact te komen. Nu we weten dat zij wel van een smaakuitdaging houden – zelfs als het om geheime smaken gaat – werd het concept ons snel duidelijk.”



Insider

Dit jaar introduceert Fanta de smaakinformant: een insider die de geheimen over de nieuwe suikervrije #WhatTheFanta-smaakcombinaties bekend probeert te maken door hints weg te geven. Met de #WhatTheFanta-campagne richt Fanta zich hoofdzakelijk op jongeren en combineert daarom online en offline-activaties. Door bijvoorbeeld de QR-code op een Fanta-verpakking of buitenreclame te scannen of door te klikken op een online swipe-up, komen zij terecht in de online WTFanta-hub. Hier kunnen zij deelnemen aan missies om, samen met de smaakinformant, de verschillende smaakcombinaties te proberen te raden.

De nieuwe #WhatTheFanta-campagne is in week 17 gestart en loopt door tot en met week 28. De mysterieuze suikervrije Fanta smaken zijn vanaf deze week verkrijgbaar in de winkel in de 250ml blikverpakking en 1.5L PET-fles. De campagne is zichtbaar via digital, earned media, out-of-home én communicatie op de winkelvloer.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops