Fanta voegt nieuwe mysterieuze smaak toe aan assortiment

ROTTERDAM – De kleur is helderblauw, maar de smaak van het no sugar-drankje is nog onbekend. Fanta heeft een nieuwe mysterieuze smaak aan het frisdrankschap toegevoegd. Consumenten kunnen het raadsel oplossen door de QR-code op de verpakking te scannen en zo online aanwijzingen te krijgen.

Met de QR-code komen consumenten terecht in een zesdelige contentserie 'Flavours Unsolved', die zich elke week zal ontwikkelen. Voor de Nederlandse markt worden er onder andere ‘aftertalks’ aan toegevoegd met Fanta-ambassadeur Leafs en sampling via digitale kanalen. “In de internationale contentserie volgen we vanaf 20 april wekelijks Jake, de documentairemaker achter deze onderzoeksreis, terwijl hij met experts spreekt, drinkers interviewt en zelfs samenwerkt met een privédetective om de mysterieuze zaak van de nieuwe Fanta smaak te ontrafelen”, laat Fanta weten. De mysterieuze smaak zal uiteindelijk op 1 juni worden onthuld in de climaxscène van aflevering zes.



Fanbase

Anouk van Huissteden, brand manager Fanta legt uit: "#WhatTheFanta brengt samen wat Fanta het beste doet - innovatieve nieuwe smaken op de markt brengen en haar groeiende fanbase daarbij betrekken. We gaan met de fans op onderzoek uit naar de smaak en doen dat door middel van spannende content, waar vooral ook veel plezier aan kan worden beleefd.”



De nieuwe smaak zal verkrijgbaar zijn in 250ML blik en 1,5L PET-fles verpakking in alle supermarkten.

Bron: Levensmiddelenkrant